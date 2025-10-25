Изобилните доставки оказват натиск върху цените на пшеницата и царевицата по света

През изминалата седмица пазарът на стоки беше силно повлиян от геополитически и икономически фактори, като основен двигател бяха новите санкции на САЩ и ЕС срещу руските петролни компании. Тези санкции увеличиха напрежението в енергийния сектор и доведоха до рязко покачване на цените на петрола с над 5%, като американският суров петрол WTI достигна около 62 долара за барел.

В аграрния сектор световните пазари на пшеница и царевица остават под натиск от изобилни доставки и очаквани реколти, като цените останаха стабилни в Европа и САЩ. В същото време руските цени на пшеницата се повишиха леко вследствие на укрепващото вътрешно търсене и валутни фактори. В САЩ фючърсните сделки с пшеница показват леко възстановяване, показва седмичният обзор на Софийската стокова борса (ССБ).

Декемврийските сделки за Chicago SRW бяха около 182 долара на тон. Цените на пшеницата в Европа на Euronext намаляха до около 219 долара на тон поради изобилно предлагане. Износните цени на руската пшеница се засилиха, достигайки 228–243 долара на тон FOB Новоросийск, благодарение на по-силен вътрешен пазар и отслабващата рубла.

Декемврийските сделки с царевица в САЩ леко се увеличиха до около 163 долара за тон, отразявайки опасения за потенциално по-ниски добиви при липса на официални данни. Цените в Европа останаха стабилни от около 170–175 долара за тон с устойчива прогноза за производство и търсене. Цените на царевицата са балансирани между пестеливите очаквания за търсене от Азия и изобилното световно предлагане.

Пазарът на слънчогледови семена показа някаква стабилност с тенденция към повишение, както в Русия, така и в Европа, подкрепен от силно търсене и ограничения в предлагането. В Русия цените на едро на слънчогледови семена се повишиха до около 1150 долара за тон, поради регионални ограничения в предлагането. В Европа цените на слънчогледовите семена и масло остават стабилни с леко повишение, вследствие на търсенето за преработка.

Търговията на Софийската стокова борса в подкръг "Зърно" остава спокойна. Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лева/тон (230,08 евро/тон), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева/тон (138,05 евро/тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лева/тон (173,84 евро/тон).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка, на цени вариращи от 2500 лева/тон (1278,23 евро/тон) до 6800 лева/тон (3476,78 евро/тон).

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ сделки имаше в групата на енергоносителите, като се изкупиха гориво за отопление от 1832,03 до 1917,08 лева/хил. л (936,70 – 980,19 евро/хил. л), газ пропан бутан на 856,40 лева/хил. л (437,87 евро/хил. л) и газьол за ПКЦ в рамките от 1792,55 до 1827,08 лева/хил. л (916,52 – 934,17 евро/хил.л). Продадоха се и пелети на 650 лева/тон (332,34 евро/тон). При металите се реализираха скрап от черни метали в диапазон 160- 210 лева/тон (81,81-107,37 евро/тон), скрап от цветни метали от 1300 до 1400 лева/тон (664,68- 715,81 евро/тон) и скрап от месинг на 5000 лева/тон (2556,46 евро/тон).