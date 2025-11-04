Опасенията за свръхпредлагане тласкат цената на петрола надолу*

Цената на петрола се понижава след четиридневен ръст, докато инвеститорите оценяват решението на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) да направи пауза в увеличаването на производството в началото на следващата година, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,45% до 64,6 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,48% до 60,76 долара за барел.

Членовете на ОПЕК+ обявиха през уикенда, че планират да се въздържат от повишаване на производствените квоти през първото тримесечие след умерено увеличение за следващия месец. Решението бе взето на фона на широко очакван излишък на предлагането.

Решението на ОПЕК+ ще доведе до първата пауза в добавянето на нови барели към пазара, откакто групата започна да възстановява спрените доставки през април. Осемте основни членове все още имат около 1,2 млн. барела на ден от настоящия обем за възстановяване, показват някои оценки.

Този ход накара Morgan Stanley да повиши прогнозата си за цената на сорта Брент в началото на следващата година, но банката предупреди, че свръхпредлагането ще се уравновеси едва през 2027 г. Световният бенчмарк е поевтинял с около 13% от началото на годината поради опасения, че на пазара се натрупва излишък.

Главният изпълнителен директор на Eni Клаудио Дескалци заяви на конференция в Абу Даби в понеделник, че притесненията относно свръхпредлагането ще бъдат краткотрайни - последният от поредица индустриални лидери, които се опитват да успокоят пазарните страхове от слабо търсене.

В същото време ръководителите на няколко големи петролни компании предупредиха на форума, че пазарът не приема достатъчно сериозно ефекта от американските ограничения върху руските петролни производители.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.