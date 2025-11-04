Оборотът на БФБ от януари до октомври надвишава 1 млрд. лева

Оборотът на Българската фондова борса (БФБ) за периода януари – октомври 2025 г. надвишава 1 млрд. лева, като се увеличава с 43% на годишна база (спрямо същия период на 2024 г.). Така годината ще е първата от 2022 г. насам, в която БФБ ще реализира над 1 млрд. лева оборот, според изчисления на Investor.bg на базата на исторически данни.

Преди това над 1 млрд. лева оборот за годината е отчетен през 2013 г. Пикова за оборота е 2007 г. – точно преди световната финансова криза, която срина пазарите, когато БФБ приключва с малко под 10 млрд. лева оборот.

През октомври оборотът на борсата достига близо 152,2 млн. лева, като намалява с почти 6% в сравнение със септември.

За първите 10 месеца на годината обаче оборотът на БФБ възлиза на приблизително 1,012 млрд. лева в сравнение с близо 706,4 млн. лева за 10-те месеца на 2024 г., или с над 43% повече на годишна база.

Над половината от оборота на БФБ през октомври е формиран от търговия с облигации, а 20% - от сделки с акции на сегмент „Стандарт“ на борсата.

През октомври на борсата са сключени малко над 7900 сделки, което е с близо 26% повече спрямо септември и с 4,5% повече на годишна база за периода януари – октомври.

„Софарма“ е най-ликвидната емисия през миналия месец със 727 сделки, следвана от акциите на самата БФБ с 661 сделки и на „Шелли груп“ с 543 сделки.

Основният индекс SOFIX се повишава с близо 20% от началото на годината. През октомври спрямо септември бенчмаркът спада с 0,5%.

Топ три на най-печелившите емисии от компонентите на индекса се формира от „Сирма Груп Холдинг“ с ръст от 20,57%, БФБ с 8,16% и „Шелли груп“ с 1,53%. Най-губещите емисии от индекса за месеца са „Уайзър Технолоджи“ с 9,82% спад, „Смарт Органик“ с 8,61% и „Първа инвестиционна банка“ с 4,53%.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 отчита 0,88% спад през октомври спрямо септември, но за периода януари – октомври нараства с малко над 12% спрямо януари – октомври 2024 г.

При BGREIT спадът спрямо предходния месец е 0,86%, а ръстът за десетте месеца на годишна база достига близо 6%, докато за BGTR30, съответно, 0,58% спад и 9,39% ръст.

Индексът на малките и средни предприятия beamX добавя 1,9% през октомври спрямо септември и близо 10% за януари – октомври спрямо януари – октомври 2024 г.