Разпродажбите при компаниите за чипове изтриха 500 млрд. долара от стойността им

Глобалното разпродаване на акциите на компании за полупроводници се ускори поради опасения около високите оценки на някои от най-големите печеливши дружества от бума на изкуствения интелект (AI), пише Bloomberg.

Производителите на памети Samsung Electronics и SK Hynix повлякоха южнокорейския индекс Kospi с 6,2% в сряда, преди да се възстанови от загубите до голяма степен. Акциите на японската Advantest отбелязаха ценови спад от 10%, а на най-голямата азиатска компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. – от над 3%. Всички те са доставчици на Nvidia.

Натискът за продажби изтри около 500 млрд. долара от общата пазарна капитализация на индекса Philadelphia Semiconductor Index във вторник, както и и на показателя на Bloomberg, проследяващ азиатските компании за чипове, в сряда.

Отстъплението е сигнал за нарастващото безпокойство относно потенциала за печалби в сектора и високите оценки на акциите, особено ако лихвените проценти останат по-високи за по-дълго време. В същото време усещането за страх от изпускане на печалбата кара някои инвеститори да се насочат обратно към сектора.

„Не бих казал, че е моментът да се купува при това понижение – голяма част от поскъпването не се дължеше на фундаментални фактори, така че няма смисъл да се казва, че сега е моментът за изгодна покупка“, коментира Чаувей Як, главен изпълнителен директор на мултистратегическия хедж фонд GAO Capital в Сингапур. „Но ако [цената на акциите на] някои от големите технологични компании спадне с 15%, 20%, тогава може би можем да го обмислим.“

Предупреждението на ръководителите от Wall Street за закъсняла корекция оказва натиск върху сектора тази седмица, наред с намалените очаквания за понижение на лихвите от Федералния резерв и продължителното спиране на работата на американското правителство. Мениджърът на хедж фонд Майкъл Бъри допринесе за разпродажбата с разкритието си за мечи залози върху акциите на Palantir Technologies Inc. и Nvidia.

Palantir допринесе за срива на Wall Street с прогноза, която не успя да впечатли инвеститорите. Подобна реакция към резултатите и перспективите на Advanced Micro Devices след затварянето на пазара усили въздействието върху азиатската търговия в сряда.

„Пазарите са потънали в червено, което създава мрачна и потискаща картина на риска“, каза Крис Уестън, ръководител на отдела за проучвания в Pepperstone Group. „Трябва да останем отворени към възможността това да продължи да се развива. Просто казано, няма много причини да купуваме тук.“

Засилват се опасенията, че акциите изглеждат скъпи. Индексът Philadelphia SOX се търгува на цена, близка до 28 пъти прогнозираната бъдеща печалба, в сравнение с петгодишната му средна стойност от по-малко от 22 пъти.

Някои виждат отстъплението като нещо положително, което позволява да се изпусне част от напрежението от прекомерното рали и да направи акциите малко по-евтини. С глобални хипермащабни компании като Amazon.com и Meta Platforms, които инвестират все повече средства в изкуствен интелект, очакванията са производителите на чипове и други технологични компании да пожънат допълнителни ползи за резултатите си и цените на акциите.

Засега институционалните и индивидуалните търговци трябва да се борят с ежедневната волатилност. Показателят Retail Favorites Index на Goldman Sachs Group спадна с 3,6% във вторник, което е приблизително три пъти повече от загубата на индекса S&P 500.

Викас Першад, мениджър на портфейла с азиатски акции в M&G Investments, е буден цяла нощ в Сингапур след хаоса на пазара.

„Следях пазара, докато не си легнах, което беше в 4 сутринта, когато затвориха пазарите в САЩ, поспах малко и после се подготвих за Азия“, казва той. „Достигнахме толкова далеч, толкова бързо, че инвеститорите не бива да се изненадват, ако това продължи и утре, и вдругиден“, заяви той, добавяйки, че сега е добър момент да се търсят възможности за покупки.