Индексите на Wall Street започват сесията без резки движения*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва почти без промени, предава CNBC. На този фон опасенията за завишени оценки около търговията, свързана с изкуствения интелект (AI), продължават след публикуването на последните тримесечни резултати на производителя на чипове Advanced Micro Devices (AMD).

Широкият пазарен показател S&P 500 и индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average почти не трепват. Технологичният измерител Nasdaq Composite се повишава с 0,1%.

Акциите на AMD поевтиняват с 2%, след като компанията публикува прогноза за печалбата си, която само покри очакванията на анализаторите, оставяйки инвеститорите разочаровани. Въпреки това технологичната фирма отчете печалба и приходи за третото тримесечие, които надминаха прогнозите.

Книжата на Super Micro Devices - друга компания, свързана с изкуствения интелект, поевтиняват със 7% след разочароващи резултати за първото фискално тримесечие. Другата свързана със сектора фирма - Arista Networks, отбелязва поевтиняване на акциите с 6%.

Въпреки това много инвеститори остават оптимистично настроени, че дългосрочната тенденция за технологичните акции е благоприятна, дори и да има краткосрочно отстъпление, предвид силните разходи за инфраструктура, свързана с изкуствения интелект.

„Не мисля, че ситуацията в момента е притеснителна“, коментира Лиз Йънг Томас, ръководител на инвестиционната стратегия в SoFi.

„Все още мисля, че надпреварата продължава. Все още мисля, че любовният романс с големите компании е в сила. И вероятно това няма да се промени в дългосрочен план“, добави тя.

На икономическия фронт трейдърите продължават да търсят яснота чрез алтернативни данни вместо чрез официални отчети на фона на спирането на работата на американската администрация. ADP съобщи в сряда, че частните компании в САЩ са наели 42 хил. служители през октомври, като тази стойност надмина прогнозата на Dow Jones за ръст от 22 хил. и спада от 29 хил. през септември.

Инвеститорите също така ще обърнат внимание на изслушването във Върховния съд в сряда, свързано с митата на президента Доналд Тръмп. Целта е да се разбере дали държавният глава е имал правомощието да наложи подобни ставки по Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA). Министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че ако съдът вземе решение срещу администрацията на САЩ, „има много други правомощия, които могат да бъдат използвани.“

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,118%, а тази по 30-годишните - до 4,705%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира леко повишение от 0,01% до 100,233 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,61% до 64,05 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,76% до 60,1 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,85 на сто и се търгува на цена от 3994,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.