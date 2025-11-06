Волатилност обхвана Уолстрийт заради охлаждането на пазара на труда в САЩ

Волатилност обхвана Уолстрийт заради силните доказателства за охлаждането на пазара на труда в САЩ, тласнали високо оценените технологични акции и криптовалути към големи загуби. Същевременно американските облигации поскъпват заради залозите, че Федералният резерв ще намали отново лихвите, пише Bloomberg.

В четвъртък индексът на „сините чипове“ Dow Jones се понижи с 0,84%, или близо 400 пункта, до 46 912,3 пункта. По-широкият индекс S&P 500 спадна с 1,12% до 6720,32 пункта, а технологичният индекс Nasdaq – с 1,9%, или 445,8 пункта, до 23 053,99 пункта.

Доходността по 10-годишните американски облигации се срина най-силно за месец, след като данни на Challenger, Gray & Christmas Inc. показаха, че съкращенията в страната през октомври са най-много за последните 20 години. Паричните пазари сега предполагат, че вероятността за намаляване на лихвите от Фед е по-голяма от 60% следващия месец.

Залозите върху намалението на лихвите от Фед задвижваха бичия пазар, наред с бума при изкуствения интелект. Появиха се обаче опасения относно високите оценки. Техническите индикатори сигнализират за предпазливост, докато опасенията за стесняваща се кохорта от акции, водещи до печалби, значително се засилват.

Спадът на акциите изглежда отнема известна „пяна“ от пазара, според Крис Мърфи от Susquehanna International Group LLP.

Председателят на Федералния резерв на Кливланд Бет Хамък коментира, че инфлацията е по-голям риск от слабостта на работните места. Нейният колега от Чикаго Остън Гулсби допълва пред CNBC, че липсата на данни за инфлацията заради спирането на работата на федералните агенции го кара да се чувства неспокоен относно намаляването на лихвите.

Nvidia Corp. и Tesla Inc. поведоха спадовете при компаниите с най-голяма пазарна капитализация. Индексът на компаниите лидери в областта на изкуствения интелект на UBS US се понижи с около 3%.

Тъй като няма федерални данни, инвеститорите се обръщат към частни доставчици на статистика, за да се ориентират за състоянието на икономиката. Компаниите в САЩ са обявили 153 074 съкращения на работни места през октомври, почти три пъти повече от същия месец миналата година. Технологичният и логистичният сектор водят по съкращения, които достигат най-високо ниво от октомври от 2003 г. насам, според Challenger, Gray & Christmas Inc.

В исторически план обаче Challenger не успява точно да предвиди бъдещите условия на пазара на труда. На фона на отслабеното наемане обаче този прилив на корпоративни съкращения представлява риск, според Адам Шиклинг, старши икономист в Vanguard.

Той допълва все пак, че очакванията са постоянните ограничения в предлагането на работна ръка през следващите три години да компенсират въздействието върху безработицата от цикличния и технологичния натиск.

Междувременно, данните на Revelio Labs показват, че САЩ са загубили 9100 работни места извън селското стопанство през октомври, след като са увеличили броя на работните места с 33 хил. през предходния месец.

Дон Рисмилър от Strategas казва, че пазарът на труда в САЩ не се срива, но не изглежда и устойчив на шокове.

Централната банка на САЩ понижи лихвите през октомври като начин да подкрепи отслабващия пазар на труда. Инфлацията обаче, която се задържа на ниво от 3% (над целевата стойност от 2% на Федералния резерв) поражда опасения сред някои икономисти, че ще отнеме повече време да се забави, отколкото са предполагали.

Инфлацията е причината и американската централна банка да възприеме по-предпазлива реторика.

Силните потоци от индивидуални инвеститори вероятно ще подкрепят акциите в края на годината, според стратези на JPMorgan Chase & Co. Прогнозата се основава на сезонни модели, наблюдавани в проучване на потоците от фондове за акции през последното десетилетие, казва се в бележка на анализаторите на банката.

Акциите на NVIDIA Corporation поевтиняха с над 4% заради опасенията за пазарната оценка на компанията. Акциите на Palantir Technologies Inc, Dell Technologies Inc и Advanced Micro Devices Inc също отбелязаха рязък спад.

Акциите на Qualcomm поевтиняха, след като производителят на чипове разкри, че може да загуби част от бизнеса си с водещия си клиент Samsung Electronics през следващата година. Съобщението засенчи прогнозите за продажбите и печалбата на компанията за текущото тримесечие, които надминаха очакванията на инвеститорите.

Акциите на Warner Bros Discovery също поевтиняха в сесията, след като гигантът в развлекателната индустрия отчете разочароващи тримесечни приходи, притиснат от слабия растеж на стрийминг подразделението си и постоянните спадове в бизнеса си с кабелна телевизия.

Пазарната оценка на доставчика на чипове Arm Holdings се повиши след публикуването на финансовия отчет и прогнозите на компанията. Акциите на Snap също затвориха с ръст, след като компанията за социални медии надмина очакванията за тримесечните приходи и намали нетната си загуба.