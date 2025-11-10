Корпоративните отчети бяха отлични, но Wall Street не е впечатлен

Американските компании отбелязват едно от най-добрите си тримесечия от години насам. Wall Street обаче остава безразличен.

От 446-те компании от S&P 500, които досега са отчели резултатите си за третото тримесечие, над 80% от тях са надминали прогнозите на анализаторите, според данни на LSEG. Това е най-голямата група компании с над средните резултати от пролетта на 2021 г. насам, пише Wall Street Journal. Но независимо колко пъти анализаторите са повторили думите „страхотно тримесечие, момчета“ през последните седмици, съобщението не е достигнало до инвеститорите в акции.

S&P 500 е отбелязал ръст от едва 1,3% от 14 октомври насам, когато JPMorgan Chase и други големи банки дадоха старт на сезона със силни резултати. Освен това средната стойност на акциите на компаниите от S&P 500, надминали прогнозите за печалбите си, надвишава широкия бенчмарк само с 0,3% в деня след отчитането, показва доклад от 31 октомври на анализатори от Goldman Sachs. Историческата средна стойност, според Goldman, е около 1%.

Причината, поради която добрите отчети не влияят толкова силно на инвеститорите, колкото обикновено, е свързана с месечното покачване на пазара до рекордни нива. С достигането на нови ценови рекорди от страна на акциите, очакванията за корпоративните резултати също се повишиха.

„През последните четири месеца пазарът бе изпълнен с мощна инерция, така че не ме шокира, че дори изненадващо добрите отчети се посрещат с известна умора“, казва Крис Грисанти, главен пазарен стратег в MAI Capital Management.

Инвеститорите обаче не са уморени само от всички тези успехи.

Миналата седмица опасенията, че технологичните компании харчат прекалено много за инициативи в областта на изкуствения интелект (AI), доведе до най-големия седмичен спад на индекса Nasdaq Composite от април насам. Проучванията върху настроенията на потребителите и съкращенията на работни места дадоха на инвеститорите нови причини да се тревожат за състоянието на икономиката като цяло. По-широкият индекс S&P 500 приключи седмицата с понижение от 1,6%.

Още преди разпродажбата в началото на ноември някои инвеститори бяха скептично настроени по отношение на оценките на най-големите и най-търсени акции на пазара. Гигантските технологични компании, много от които са били най-големите бенефициенти на ентусиазма по отношение на изкуствения интелект, сега се търгуват на цени, които са десетки, а понякога и стотици пъти по-високи от прогнозираните им печалби.

Един показател за оценка, популяризиран от нобеловия лауреат по икономика Робърт Шилер, а именно циклично коригираното съотношение цена/печалба, е достигнал нива, наблюдавани само веднъж преди това, по време на дот-ком балона.

Тъй като ръстовете на пазара станаха все по-зависими от перспективите пред изкуствения интелект, инвеститорите започнаха да гледат отвъд краткосрочните резултати на големите технологични компании и към бъдеще, в което се очаква всичките им инвестиции да се изплатят. И започват да се притесняват.

„Инвеститорите влязоха в сезона на отчетите по-загрижени, че може да са надценили акциите“, казва Ед Ярдени, президент на Yardeni Research. Това означаваше, че добрите отчети по-скоро бяха посрещани с „въздишка на облекчение, отколкото с изненада“, каза той.

Когато на 29 октомври компанията майка на Facebook Meta Platforms обяви рекордни тримесечни продажби, на следващия ден акциите ѝ се сринаха с 11%. Защо? Защото компанията разкри, че плановете ѝ за разходи за изкуствен интелект, които и без това бяха зашеметяващи, ще се увеличат още повече през 2026 г.

След това, на 3 ноември, компанията за анализ на данни Palantir отчете рекордни приходи и повиши прогнозата си за приходите за цялата година, добавяйки, че очаква търговската си дейност в САЩ да се удвои. Акциите веднага се сринаха с 8%.

Robinhood Markets претърпя подобна съдба. Брокерската компания, известна с приложението си за търговия, отчете рекордни приходи и повече от утроена печалба. Въпреки това акциите поевтиняха с почти 11% на следващия ден, тъй като някои анализатори и инвеститори стигнаха до заключението, че разходите са твърде високи, а бизнесът с криптовалути изглежда малко слаб.

Остават още около 54 компании от S&P 500, които трябва да обявят резултатите си, включително големият търговец на дребно Walmart и Nvidia, която е пример за изкуствен интелект.

Някои инвеститори смятат, че отстъплението е било неизбежно на пазар, който изглеждаше все по-нестабилен. Грисанти не е особено притеснен – той посочва факта, че исторически акциите са склонни да се възстановяват в последните седмици на годината.

„В момента изобщо не съм притеснен, че не сме на път да се състезаваме“, казва той. „Изглежда естествено – всъщност, вероятно е здравословно – да консолидираме някои от тези огромни печалби, които сме реализирали.“