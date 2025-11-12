В търсене на идеалния актив: Доходността и рискът имат по-голямо значение за инвеститорите

Доходността и рискът имат по-голямо значение за инвеститорите в сравнение с избора на пасивна или активна инвестиционна стратегия. Пазарът е трудно да бъде надхитрен, а една от основните грешки е да се търси идеалният подценен актив, който да донесе висока доходност по възможност с минимален или никакъв риск. Това коментираха участниците в панела „В търсене на доходност - инвестиционни стратегии, активи и рискове“ на Investor Finance Forum, който се проведе във вторник в София.

Изборът на пасивна или активна инвестиционна стратегия зависи от клиента, отношението му към парите и толерантността към риск, според Величка Христова, старши банкер и директор в Bank Gutmann, и Николай Стойков, управляващ партньор, „Аларик Секюритис“ ООД.

Величка Христова, старши банкер и директор в Bank Gutmann. Снимка: Investor Media Group

Величка Христова посочи, че през последните години се наблюдава структурна концентрация в пасивните стратегии, които носят своите плюсове за част от инвеститорите.

По думите ѝ традиционна грешка, която много инвеститори допускат, е да приемат инвестиция, като уж показват, че разбират и се съгласяват с рисковете, но когато някакъв риск се реализира, следва паника. „Първата реакция е продажба. Ако си изработил подходяща стратегия за разбирането ти към пазарите, не би следвало да се реагира остро при спад на портфейла“, посочи тя.

Николай Стойков коментира, че е най-важно етичното инвестиране от страна на портфолио мениджърите. „Да влезем в обувките на клиента, профилът на инвеститора – това прави разликата“, каза той.

Николай Стойков, управляващ партньор, „Аларик Секюритис“ ООД. Снимка: Investor Media Group

Етично е, ако дадено портфолио не е подходящо за клиент, да не му се предлага, добави той и допълни, че българският инвеститор като цяло не обича да губи и се осланя на догмата да търси по-голяма доходност без риск.

Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор, „БенчМарк Финанс“, коментира в дискусията, че за еволюцията на инвеститора е важно да премине през грешки.

„От перспективата на последните пет години е лесно да се подведе ритейл инвеститорът, че да победи пазара е лесно и системно, ако е купувал акции на Nvidia например. Ако погледнем назад във времето, ще видим, че ако има една универсална стратегия, тя е да се следи индексът S&P 500“, посочи той.

Той подчерта, че изборът на инвестиционна стратегия зависи от това на какъв етап е инвеститорът в живота си. Ако е в началото, може да „скочи“ на популярните акции, добави той.

Според него инфлацията е накарала хората да погледнат към пазарите, макар и имотите да остават основен инвестиционен актив, особено в България.

Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор, „БенчМарк Финанс“. Снимка: Investor Media Group

Здравко Пиринлиев изрази съмнение, че силният темп на растеж на индексите ще се задържи и през следващата година. „И нещо малко може да стресира пазарните участници, особено тези на ливъридж. Това ще е добре за инвеститорите в облигации“, коментира той.

Според Ивайло Томов, основател и управител на Future Wealth Advisers, излизането от пазарите е най-голямата грешка, която инвеститорите могат да допуснат. Друг риск е да се концентрират инвестиции в един-единствен актив, като това той определи като „стандартна грешка“ в опита да се предвиди кой ще е най-печелившият актив.

Ивайло Томов, основател и управител на Future Wealth Advisers. Снимка: Investor Media Group

Красимир Атанасов, ръководител търговия с акции в „Ди Ви Асет Мениджмънт“, част от „Виена Иншурънс Груп“ (VIG) заедно със ЗЕАД „Булстрад“ и ПОК „Доверие“, смята, че в момента пасивните фондове изпреварват активните. „Докато го има това купуване без оглед на цена и стойност, пасивните фондове ще бутат пазара нагоре, защото пазарът се изкривява“, коментира той.

„Да си представим по-сериозна рецесия, с мащабни съкращения и спад на тези парични потоци. Кой е естественият купувач, когато пасивните са по-големи от активните?“, добави той.

Красимир Атанасов посочи и че според него нивата на оценка на компаниите в момента са сравними с едни от най-големите балони в историята и това се вижда от показателя цена/продажби. Според него има шанс догодина да се случи „нещо повече нагоре или надолу“, затова и той би заложил на повече кеш, за да реализира различни инвестиционни стратегии.

Красимир Атанасов, ръководител търговия с акции в „Ди Ви Асет Мениджмънт“. Снимка: Investor Media Group

Според Величка Христова няма правилен момент човек да влезе на пазара. „Никой не може да предвиди има ли, или няма балон. Правилният момент за навлизане на пазарите е вчера“, посочи тя.

Николай Стойков се съгласи с Красимир Атанасов за нивата на пазарите и посочи, че не би инвестирал пенсията на майка си в индекса S&P 500 на тези нива. Той изтъкна, че според него дългосрочните държавни ценни книжа (ДЦК) на САЩ имат потенциал, както и банковите акции, тъй като финансовият сектор е един от тези, които най-силно ще се възползват от изкуствения интелект, за да свият разходите и да намалят ефективността.

„Пазарите никога не са рационални, или са прекалено консервативни, или прекалено оптимистични“, заключи той.

Здравко Пиринлиев се съгласи с тезата на Николай Стойков за дългосрочните облигации, но не се съгласи с Красимир Атанасов за балона, като изтъкна, че от гледна точка на по-широкия пазар цените на акциите не са балонизирани.

Здравко Пиринлиев не смята и че изкуственият интелект е балон, а по-скоро, вярва, че технологията, особено предстоящото пускане на AGI, „е много голяма стъпка за генерално подобряване на ефективността“.

Той изрази притеснение, че се променя парадигмата – инвеститорите се интересуват от печалбите, а не гледат приходите, същевременно разходите на компаниите се увеличават.

Ивайло Томов също не е съгласен с тезата за балона, защото не вижда спекулативни капитали в инвестициите на технологичните компании. „Това са капитали от техния паричен поток, които те инвестират в AI технологии“, посочи той.

Красимир Атанасов подчерта, че дефицитът на САЩ ще се задържи над 6%, заради което през следващата година дълговите пазари трябва да се следят, „защото ще дават добра индикация какво се случва под водата“.

Като друга слабост той изтъкна политиката на централните банки. „Систематично убихме средната класа и за този проблем малко хора говорят“, коментира той, като подчерта, че това се наблюдава и в САЩ, и в Европа, а процесът е започнал от т.нар. количествени улеснения.

На въпрос за пазара на злато Величка Христова коментира, че ситуацията е „хайде всички на хорото“, т.е. хората се насочват към благородния метал, за да не изпуснат нещо. „Това са цикли, но е много важно всеки инвеститор да знае какво прави на пазара, да бъде ли на пазара и да разпредели инвестициите си“, коментира тя.

Христова посочи, че златото е един от традиционните активи, търсени от българските инвеститори от векове, като има място в инвестиционните портфейли и сега, но в разумен процент.

Николай Стойков допълни, че според него златото е в балон, защото 20-годишното му представяне изпреварва значително това на медта. „Съветвам ви да отидете на психолог, ако искате да си купите злато“, каза той.

Ивайло Томов посочи, че интересът към златото е вследствие на натрупването на дефицити в икономиката, а Красимир Атанасов допълни, че има и спекула на пазара предвид дълговете на държавите.

Здравко Пиринлиев допълни, че наблюдава и геополитическия риск в Тайван.

