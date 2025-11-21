Хеджирането на долара ще затрудни икономическите планове на Вашингтон

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп постигна изненадващ успех тази година, докато Уолстрийт отбелязваше бум, а доларът се срина.

Повторение на този успех през следващата година е малко вероятно, тъй като коренът на тази златна среда – хеджирането на долара, може да липсва, пише Джейми Макгийвър в анализ за Ройтерс.

По-слабият валутен курс е от основно значение за визията на Тръмп и американския министър на финансите Скот Бесънт за възстановяването на мощта на американското производство, увеличаването на американския износ и намаляването на огромния търговски дефицит на страната.

Администрацията получи това, което искаше, тази година – доларовият индекс отбеляза най-лошия си период от януари до юни за повече от половин век, като в един момент се срина с 12%. Същевременно S&P 500 пренебрегна хаоса с високите мита, обявени на т.нар. „Ден на освобождението“ през април, и реализира нови върхове.

Ключово тук е хеджирането на долара. Чуждестранните инвеститори се възпротивиха на икономическите и външнополитическите програми на Тръмп в началото на втория му мандат, но все пак искаха да се докоснат до бума на акциите, подхранван от изкуствения интелект. Така че те се насочиха към американските акции, но хеджираха валутния риск, като продаваха долари чрез дериватни договори.

Доларът е като цяло стабилен от юни, докато Уолстрийт се движи все нагоре което предполага, че все още може да има достатъчна хеджираща активност, която да ограничава възхода на зелените пари. Всъщност, повече от 80% от притока на американски акции от чужбина вече е хеджиран, според Deutsche Bank. Ако е вярно, това предполага, че няма голям потенциал за ръстове.

Няма обаче официални данни за хеджирането, нито единен метод за измерването му, което води до широк диапазон от оценки, отбелязва Макгийвър. Приближението на Deutsche Bank е в горния край.

Стратезите в JPMorgan смятат, че търсенето на хеджиране се е охладило през последните месеци, тъй като страховете от апокалиптична търговска война отшумяха и американската валута се стабилизира.

Икономистите от банката анализират нетния приток на американски борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани в чужбина, като оценяват какъв процент от този капитал отива за валутно хеджирани спрямо нехеджирани ETF-и. От юли насам има стабилно търсене и за двете от чуждестранни инвеститори, но потокът в доларово изражение е значително изкривен към много по-големия пул от нехеджирани ETF-и.

Как ще се оформи търсенето на хеджиране през следващата година? Ако перспективите пред долара и САЩ се помрачат, както се случи в началото на тази година, инвеститорите вероятно ще поддържат високи коефициенти на хеджиране. Това ще ограничи възхода на долара, дори ако чуждестранните купувачи запазят апетита си за акции, свързани с големите технологични компании.

От друга страна, наративът за „изключителността на САЩ“, воден от изкуствения интелект, се появи отново от средата на годината. Пример е скорошната оценка на Nvidia от 5 трлн. долара. Ако икономиката на САЩ се представи по-добре през следващата година, чуждестранните инвеститори няма да имат много причини да хеджират изобщо.

Проучване на Банката за международни разплащания от юни заключава, че „относителното значение на хеджирането може да отслабне като двигател“ за долара и че икономическите перспективи пред САЩ вероятно ще окажат по-голямо влияние върху инвеститорите в бъдеще.

Как това се връзва с икономическата програма на Тръмп? Ето тук нещата стават сложни.

Макар че по-слабият долар е в основата на политиката на Тръмп, това е в противоречие с друга цел на администрацията за следващата година – привличането на вълна от инвестиции от чуждестранни правителства и корпорации в САЩ. Според Бесънт тези инвестиции ще поддържат едновременно и Мейн Стрийт, и Уолстрийт.

На бизнес форум в Маями Тръмп посочи, че е осигурил обещания за чуждестранни инвестиции в размер на 18 трлн. долара, които ще нараснат до 21 трлн. долара скоро. Дори тези числа да са силно преувеличени, остава фундаментално несъответствие, поне за Мейн Стрийт. Огромните капиталови притоци би трябвало, при равни други условия, да доведат до поскъпване на долара.

Хеджирането е ключова причина, поради която доларът отслабна толкова много тази година, дори когато инвеститорите влагаха пари в американския фондов пазар. Ако това влияние върху долара бъде премахнато, но се отчитат значителни капиталови потоци към САЩ, индустриалната политика на администрацията под надслова „Америка на първо място“ ще има голям проблем, смята Макгийвър.