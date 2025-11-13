Индексите на Wall Street спадат, Dow се отдръпва от рекордния връх*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с понижения, като индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се отдръпва от достигнатия вчера рекорден връх, предава CNBC. Бенчмаркът спада с 94 пункта или с 0,2%.

Широкият пазарен показател S&P 500 се понижава с 0,5%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,7%.

Disney е сред основните губещи, като акциите на компанията поевтиняват със 7% заради смесени резултати за четвъртото фискално тримесечие.

В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закон, с който сложи край на най-дългото спиране на работата на администрацията в САЩ в историята. Блокадата остави инвеститорите без достъп до ключови икономически данни, включително за инфлацията и пазара на труда в страната.

Прессекретарят на Белия дом Керълайн Левит заяви, че тези доклади може изобщо да не бъдат публикувани и че блокадата може да намали растежа на икономиката през четвъртото тримесечие с до 2 процентни пункта. Повечето икономисти обаче очакват минимално въздействие върху брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ.

„Механизмите на правителството скоро отново трябва да заработят и макар това да е облекчение за пазарите и икономиката остава доста несигурност, особено по отношение на пропуснатите данни за инфлацията и заетостта,“ коментира Керъл Шлайф, главен пазарен стратег в BMO Private Wealth. „Винаги сме предполагали, че част от данните, пропуснати по време на спирането, може да останат недостъпни, но въпросът е как ще изглеждат инфлационните и трудовите показатели, когато докладите бъдат възстановени“, добави тя.

„Не бихме се изненадали, ако пазарът остане волатилен през следващите седмици, докато правителството и икономическите процеси отново заработят в нормален ритъм,“ каза още Шлайф.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,1%, а тази по 30-годишните - до 4,678%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,3% до 99,195 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,86% до 63,25 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,82% до 58,97 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,21 на сто и се търгува на цена от 4222,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.