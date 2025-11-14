S&P 500 намали загубите в петък, но предпазливостта надделя на Уолстрийт

S&P 500 намали загубите в петък, макар че предпазливостта на Уолстрийт надделява заради очаквания потоп от икономически данни и опасения относно способността на Федералния резерв да намали лихвените проценти през декември.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,65%, или 309,74 пункта, до 47 147,48 пункта. По-широкият индекс S&P 500 спадна с минималните 0,05% до 6734,11 пункта, докато технологичният индекс Nasdaq се повиши с 0,13% до 22 900,59 пункта.

Инвеститорите отново се насочиха към покупки на акциите на компаниите, които развиват изкуствен интелект, вкл. Nvidia Corporation, Oracle и Palantir Technologies Inc. Другата седмица Nvidia публикува финансовия си отчет, който ще послужи като барометър за здравето на търсенето на технологията, пише Ройтерс.

В бележка Barclays посочи, че настроенията на инвеститорите са се променили до голяма степен преди публикуването на отчета на гиганта за полупроводници.

Що се отнася до приходите, Applied Materials предупреди, че се очаква разходите за оборудване за производство на чипове в Китай да намалеят през следващата година поради по-строгия контрол върху износа от САЩ.

Компанията сигнализира, че приходите ѝ за фискалната 2026 г. са изправени пред удар от 600 млн. долара заради разширените ограничения на САЩ върху износа на авангардно оборудване за чипове за Китай.

Акциите на Walmart поевтиняха с 0,06% в сесията, след като търговецът на дребно обяви, че Джон Фърнър ще стане негов следващ президент и главен изпълнителен директор. Фърнър наследява дългогодишния изпълнителен директор Дъг Макмилън в началото на 2026 г.

Акциите на Warner Bros Discovery същевременно поскъпнаха, след като The Wall Street Journal съобщи, че Paramount, Comcast и Netflix подготвят оферти за медийната компания.

Акциите на StubHub поевтиняха в сесията, след като главният изпълнителен директор на компанията Ерик Бейкър отказа да предостави насоки за текущото тримесечие, докато отчиташе първите си тримесечни резултати от първичното публично предлагане през септември.

Коментари от представители на Федералния резерв накараха инвеститорите рязко да намалят очакванията си за намаление на лихвените проценти през декември. Председателят на Федералния резерв на Минеаполис Нийл Кашкари заяви пред Bloomberg, че се е противопоставил на намалението на лихвите миналия месец и е колеблив и за декември.

Алберто Мусалем, председател на Федералния резерв на Сейнт Луис, и председателят на Федералния резерв на Кливланд Бет Хамак изразяват загриженост относно прекалено гъвкавите политики на Федералния резерв, тъй като инфлацията все още е висока.

Пазарите сега отчитат приблизително 50% вероятност за намаление с 25 базисни пункта през декември.

Доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ се покачи с три базисни пункта до 4,15% на фона на колебания на долара, отчита Bloomberg.

Златото поевтиня заради несигурността около икономическите данни и политиката на Фед за лихвите. Цената на благородния метал спадна с 1,9% до 4090,49 долара за тройунция, докато среброто поевтиня 2,9% до 50,77 долара за тройунция. Понижения на цените се наблюдават и при платината и паладия.