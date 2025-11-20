IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Петролът поскъпва преди влизането в сила на американските санкции срещу Русия*

На този фон Европейският съюз (ЕС) разглежда допълнителни мерки за засилване на натиска върху Москва

09:14 | 20.11.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на петрола се повишава в четвъртък, докато инвеститорите преценяват какви биха били последствията от американските санкции срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“, които трябва да влязат в сила в петък. На този фон Европейският съюз (ЕС) разглежда допълнителни мерки за засилване на натиска върху Москва, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,19% до 63,63 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,37% до 59,66 долара за барел.

Американските ограничения срещу руските петролни гиганти вече пренаредиха потоците на суров петрол, особено към Индия, и принудиха „Лукойл“ да търси купувачи за международните си активи.

Цената на „черното злато“ се насочва към годишна загуба поради очакванията за излишък, тъй като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) и други производители увеличават добива, макар че последните геополитически събития добавиха известна рискова премия към цените. Износът на горива от Русия през първата половина на ноември спадна до най-ниското ниво от началото на инвазията в Украйна поради атаките по рафинериите и американските санкции.

Междувременно ЕС обмисля нови ограничения за субектите, които подпомагат т.нар. „сенчест флот“ от танкери, транспортиращи руски петрол - още едно усилие за ограничаване на способността на Москва да финансира войната си срещу Украйна.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.

Последна актуализация: 09:14 | 20.11.25 г.
