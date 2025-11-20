Силният отчет на Nvidia окрили и европейските борси

Европейските борси се озоваха на зелена територия в четвъртък, след като резултатите на гиганта в областта на изкуствения интелект Nvidia успокоиха опасенията за AI балон. Те обаче не успяха да задържат по-ранните силни ръстове, тъй като несигурността относно пътя на паричната политика в САЩ натежа върху нагласите на инвеститорите, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс STOXX 600 се повиши с 0,4% до ниво от 563,94 пункта. Други големи регионални индекси също отбелязаха ръст. Лондонският бенчмарк FTSE 100 напредна с 0,21% до 9527,65 пункта. Германският DAX прибави 0,5% и завърши деня на равнище от 23 278,85 пункта. Френският CAC 40 напредна с 0,34% до ниво от 7981,07 пункта.

Производителят на чипове Nvidia обяви много силни резултати за тримесечието и положителните перспективи дойдоха в много важен момент за инвеститорите, които бяха разтърсени през последните седмици от опасения за AI балон.

Междувременно публикувани в четвъртък данни показаха, че ръстът на работните места в САЩ се е ускорил през септември, но безработицата е нараснала до 4,4 на сто, което сочи, че трудовият пазар остава вял. Трейдърите продължиха да очакват, че Федералният резерв ще пропусне да понижи лихвите през декември.

Технологичният сектор в Европа не успя да задържи по-ранните си ръстове и завърши деня с повишение от 0,1%.

Производителите на оборудване за изкуствен интелект се възползваха от технологичния бум, като книжата на Siemens Energy поскъпнаха с 2,9%.

Индексът на компаниите от областта на отбраната в Европа прибави 1,3%, след като се понижи с близо 3 на сто в сряда поради признаци за нов стремеж, оглавяван от САЩ, за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Цената на акциите на Rheinmetall се повиши с 2,6%, а книжата на Leonardo поскъпнаха с 2,9 на сто.

Банковите акции отбелязаха ръст от 0,8%, а енергийният сектор прибави 1,1 на сто.

Европейският автомобилен сектор се понижи с 1,4%. Френският доставчик на автомобилни части Valeo отписа 13%, след като обяви прогноза в средносрочен план под очакванията. Медийният сектор отбеляза спад от 1,9%.

На корпоративния фронт книжата на BNP Paribas поскъпнаха с 4,4%, след като френската банка повиши целта си за базов собствен капитал от първи ред (CET1), показател за финансовата стабилност, до 13% до 2027 г.

Цената на акциите на Games Workshop достигна рекорден връх от 13,5% благодарение на силни прогнози за полугодието, а книжата на Halma поскъпнаха с 9,2%, след като тя повиши прогнозата си за годишните приходи.

Цената на акциите на JD Sports Fashion се понижи с 3,9%, след като тя прогнозира годишна печалба в по-долния край на пазарните очаквания.

В макроикономически план публикувани данни показаха, че доверието на потребителите в еврозоната е останало стабилно на ниво от -14,2% през ноември.