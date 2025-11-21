Коментарите на Уилямс от Фед за лихвите окриляват индексите на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с ръстове, след като председателят на Федералния резерв в Ню Йорк Джон Уилямс намекна, че централната банка на САЩ може отново да намали лихвите през декември, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нараства с 0,5%, а широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се повишават с по 3%.

Коментарите на видна фигура от Фед като Уилямс ласнаха пазара нагоре, особено в сектора на компаниите, свързани с изкуствения интелект (AI), и увеличиха залозите на трейдърите, че паричният орган действително ще намали лихвите следващия месец за трети път тази година. Трейдърите в момента оценяват вероятността за понижение с четвърт пункт на над 70%, според инструмента FedWatch на CME.

„Смятам, че паричната политика е умерено рестриктивна, макар и малко по-малко, отколкото преди“, каза Уилямс по време на реч в Сантяго, Чили. „Затова все още виждам възможност за допълнителна корекция на основната лихва в близко бъдеще, така че паричната политика да се доближи повече до неутралното равнище“, добави централният банкер.

S&P 500 все още е надолу с 2,4% от началото на седмицата, докато Dow е спаднал с почти 2,6%. Nasdaq е загубил 3,3%.

В петък цената на биткойна се срина с около 3%, като седмичният ѝ спад надхвърли 11%. Криптовалутата поевтиня до нива, невиждани от април, докато инвеститорите ограничават риска в портфейлите си.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,071%, а тази по 30-годишните - до 4,715%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,1% до 100,268 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,72% до 62,29 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,05% до 57,79 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,08 на сто и се търгува на цена от 4063,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.