Прогнозата за ново намаление на лихвите в САЩ окрили Wall Street

Американските фондови пазари направиха обрат и записаха ръстове след масираните разпродажби по-рано през тази хаотична седмица, пише Bloombeerg. Търговията беше насърчена от коментарите, че Федералният резерв може да реализира още едно намаление на лихвите в САЩ. Сега пазарите залагат, че вероятността това да се случи е 70%.

Така Dow Jones добави 1,08% и затвори седмицата на ниво от 46 245,41 пункта. Широкият S&P 500 се повиши с 0,98% до 6602,99 пункта като почти 450 компании в състава му са на зелена територия. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологичните компании, достигна 22 273,083 пункта, което е ръст от 0,88 на сто.

Произвдителят на чипове Nvidia навакса голяма част от загубите, отбелязани по-рано през деня. Акциите на компанията затвориха със спад от 1% до 178,88 долара за брой. Преди това компанията регистрира загуби в размер на до 4%, но съобщенията, че се водят преговори, които да позволят продажбата на чипове за изкуствен интелект в Китай обърнаха тенденцията.

Водещите петролни сортове затвориха търговията на червена територия, като пазарите не се притесняват от възможен провал на преговорите за мир в Украйна. Президентът Володимир Зеленски отказа да приеме точки, които според Киев ограничават суверенитета и независимостта на Украйна.

Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 1,6% до 58,06 долара за барел. Европейският Брент достигна цена от 62,56 долара за барел, или спад от 1,3 на сто.

На валутните пазари коментарите, че Фед може да намали михвите подкрепи щатския долар. Търговията с единната европейска валута се извършваше при 1,1513 долара за брой. Стойността на британския паунд достигна 1,3101 долара.

Цената на златото на световните пазари остана почти без промяна до 4060 долара за тройунция.