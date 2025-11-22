Маню Моравенов: Нужна е държавна стратегия за развитие на капиталовия пазар

Изпълнителният директор на Българската фондова борса (БФБ) доц. д-р Маню Моравенов съобщи, че 95 на сто от компаниите, които се търгуват на БФБ, са малки и средни предприятия. Той взе участие във финансовия форум "БенчМарк", организиран от инвестиционният посредник "БенчМарк Финанс".

По думите на Моравенов средният обем пари, които се търсят от една компания за растеж за една-две години, доста съвпада с обема на пари, които се търсят в частния сектор в България.

„Българският пазар е малък, инвеститорите не са толкова много и стигнахме до извода, че няма смисъл да се развива у нас паралелно екосистемата на частните инвеститори. Затова решихме да работим заедно с всички инвеститори, да покажем възможности, които има и БФБ“, посочи той.

Така преди пет години от фондовия пазар създават програма за стартъп компании. През нея вече са преминали над 100 компании. Ролята на БФБ е да ги среща с инвеститори от двете екосистеми – частната и институционалната.

Моравенов отбеляза, че за пет години оборотът на БФБ се е удвоил и тази година той е 1 млрд. лв., като основните индекси също растат. Той каза, че за младите инвеститори, които не са склонни на прекалено рискови инвестиции, на БФБ има добри алтернативи. Освен това на Българската фондова борса има 60 дружества, които редовно разпределят дивиденти, средната дивидентна доходност през последната година е малко над три процента.

Изпълнителният директор на БФБ заяви, че в последните две години се фокусират повече върху привличане на големи компании. По думите му освен тези 200 компании на регулирания пазар доста често водят преговори с частни български големи компании. Това не е бърз процес, трябва време, за да осъзнаят големите компании, че могат чрез превръщането си в публични компании да набере пари и да растат много по-бързо, коментира Моравенов.

Според него несигурностите създават възможности за българския бизнес, тъй като има промяна във веригата на доставки. Черноморско-Дунавският басейн става все по-атрактивен, сухопътните доставки също, а България е на такъв кръстопът. Страната ни има шанс, ако използва този потенциал, да се позиционира правилно. Ще има по-засилен интерес от големи чуждестранни инвеститори към българския капиталов пазар, което ще позволи на нашите компании да растат по-бързо и ще им отвори възможности, смята Моравенов. Неговата прогноза е, че в следващите десет години ще има български компании, които ще заемат своето място в Европа, тоест ще имаме повече международни компании.

Изпълнителният директор на БФБ все пак уточни, че без стратегия на ниво държава за развитие на капиталовия пазар, това трудно може да се случи.

/БТА/