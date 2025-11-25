IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Мирните преговори за Украйна тласкат цената на петрола надолу*

Тръмп изрази оптимизъм относно перспективите за прекратяване на огъня, след като разговорите стесниха разногласията около последното му предложение за мир

09:18 | 25.11.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на петрола се понижава във вторник на фона на мирните преговори за Украйна, които могат да проправят пътя за увеличено предлагане, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,65% до 62,96 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,61% до 58,48 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази оптимизъм относно перспективите за прекратяване на огъня, след като разговорите стесниха разногласията около последното му предложение за мир. Ако в крайна сметка бъде постигната сделка, санкциите срещу Русия може да бъдат облекчени, което потенциално би увеличило предлагането на петрол на пазар, който вече се сблъсква с излишък.

Петролът поевтинява през цялата година, като се очертава цената на фючърсите да отбележи четвърти пореден месечен спад през ноември - най-дългата низходяща серия от 2023 г. насам. Спадът отразява нарастващото производство както от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), така и от държави извън алианса. Според BloombergNEF запасите от суров петрол са на над петгодишната средна стойност от края на юли.

„Всеки положителен напредък в тези преговори носи риск от понижение на цените, тъй като потенциално премахва основен риск за доставките“, коментира Уорън Патерсън, ръководител стратегия за суровини в ING Groep NV.

По отношение на преговорите за Украйна, американският военен секретар Дан Дрискол е в Абу Даби за срещи с руски представители, съобщи CBS News. Дрискол се е срещнал с членове на руската делегация в понеделник вечер и ще продължи разговорите с тях и през вторник.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.

Последна актуализация: 09:18 | 25.11.25 г.
