Мирните преговори за Украйна тласкат цената на петрола надолу*

Цената на петрола се понижава във вторник на фона на мирните преговори за Украйна, които могат да проправят пътя за увеличено предлагане, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,65% до 62,96 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,61% до 58,48 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази оптимизъм относно перспективите за прекратяване на огъня, след като разговорите стесниха разногласията около последното му предложение за мир. Ако в крайна сметка бъде постигната сделка, санкциите срещу Русия може да бъдат облекчени, което потенциално би увеличило предлагането на петрол на пазар, който вече се сблъсква с излишък.

Петролът поевтинява през цялата година, като се очертава цената на фючърсите да отбележи четвърти пореден месечен спад през ноември - най-дългата низходяща серия от 2023 г. насам. Спадът отразява нарастващото производство както от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), така и от държави извън алианса. Според BloombergNEF запасите от суров петрол са на над петгодишната средна стойност от края на юли.

„Всеки положителен напредък в тези преговори носи риск от понижение на цените, тъй като потенциално премахва основен риск за доставките“, коментира Уорън Патерсън, ръководител стратегия за суровини в ING Groep NV.

По отношение на преговорите за Украйна, американският военен секретар Дан Дрискол е в Абу Даби за срещи с руски представители, съобщи CBS News. Дрискол се е срещнал с членове на руската делегация в понеделник вечер и ще продължи разговорите с тях и през вторник.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.