Европейските борси удължават позитивния старт на седмицата

Европейските фондови пазари продължават с ръстовите след успешното начало на седмицата, пише CNBC. Повечето сектори са на зелена територия, следвайки възстановяването на Wall Street в понеделник (24 ноември), породено от очакванията за намаляване на лихвите в САЩ. Според оценките шансовете Федералният резерв да вземе това решение е 80%.

Паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,91% до 568,01 пункта, подкрепен от Novo Nordisk. Акциите на компанията поскъпнаха с 4,5% до 300 датски крони след данни за напредъка на лекарството срещу затлъстяване от ново поколение Amycretin.

Германският DAX достигна до 23 464,63 пункта , или ръст от 0,97 на сто. Във Франция САС 40 се повиши с 0,83% и затвори сесията на ниво от 8025,8 пункта. Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, записа ръст от 0,78% до 9609,53 пункта.

Надеждите за мирни преговори за войната в Украйна притискат цената на петрола. Водещите сортове поевтиняха с почти 2% като търговците почти не обръщат внимание на санкциите, които бяха наложени на "Лукойл" и "Роснефт". Европейският сорт "Брент" се търгува за за около 62 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) достига до цена от 57,80 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,158 долара. Стойността на британския паунд досига 1,3202 долара за брой.

Цената на златото се повишава с 1% до 4147 долара за тройунция.