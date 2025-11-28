Цената на петрола върви към най-дългата серия от месечни спадове от над две години*

Цената на „черното злато“ се насочва към най-дългата серия от месечни понижения от повече от две години насам, докато инвеститорите гледат към мирните преговори за Украйна и предстоящото заседание на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК+), предава Bloomberg.

Въпреки това в петък фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,44% до 63,62 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,73% до 59,08 долара за барел. Цената на Брента е напът да отбележи четвърти пореден месечен спад през ноември - най-дългата подобна серия от периода до май 2023 г.

Членовете от ОПЕК+ ще се срещнат виртуално в неделя и вероятно ще решат да се придържат към плана да замразят увеличаването на добива в началото на 2026 г.

Брентът е поевтинял с 15% тази година, като пазарът е под натиск от очаквания за глобален излишък, след като ОПЕК+ възобнови производствения капацитет, а производителите извън алианса също увеличиха доставките. Пазарът се изправя пред дневен излишък от 2,8 млн. барела догодина и 2,7 млн. през 2027 г., според JPMorgan Chase & Co.

Междувременно руският президент Владимир Путин заяви, че предложенията на американския му колега Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна могат да бъдат основа за бъдещи споразумения. Очаква се специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва следващата седмица.

Край на конфликта би имал значими последици за петролния пазар. Русия е един от водещите производители в света, а нейните доставки са подложени на тежки западни санкции. Всяко облекчаване на ограниченията след сделка може да освободи блокирани количества за купувачи като Китай, Индия и Турция.

„Може да отнеме време потенциалната мирна сделка между Украйна и Русия да се реализира, тъй като Русия може да предпочете да натрупа запаси, вместо да бърза да ги продава,“ казва Мукеш Сахдев, основател и главен изпълнителен директор на XAnalysts Pty - компания за анализи на енергийния пазар.

Сигнализирайки, че американските санкции оказват натиск върху руските производители, количеството суров петрол, складирано в страната, е нараснало до над 16 млн. барела - ниво, наблюдавано само два пъти от инвазията в Украйна през 2022 г.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.