Путин: Текстът на САЩ и Украйна може да стане основа за мирно споразумение

Руският президент Владимир Путин заяви, че основните линии на проекта за мирен план, обсъден от САЩ и Украйна, може да се превърне в основа на бъдещи споразумения за прекратяване на конфликта в Украйна, но допълни, че ако това не се случи, Русия ще продължи да воюва, предава Ройтерс.

„Като цяло сме съгласни, че това може да бъде основата за бъдещи споразумения“, каза Путин и добави, че вариантът на плана, обсъден от САЩ и Украйна в Женева, е бил предаден на Русия.

Путин заяви, че САЩ вземат предвид позицията на Русия, но някои неща все още трябва да бъдат обсъдени. Той допълни, че ако Европа иска обещание да не я атакува, Русия е готова да даде такова обещание. „За нас това звучи смешно, всъщност никога не сме имали намерение да го направим, но ако искат да го чуят от нас, добре, нека го запишем. Няма проблем“, каза Путин.

Руският президент отбеляза, че на Русия все още се казва, че трябва да прекрати боевете.

„Украинските войски трябва да се оттеглят от териториите, които контролират, и тогава боевете ще спрат. Ако не напуснат, ще постигнем това с въоръжени средства. Това е“, заяви Путин. Руските сили настъпват в Украйна с по-бързи темпове, добави той.

Руският президент заяви, че счита украинското ръководство за нелегитимно и че е правно невъзможно да се подпише споразумение с Украйна. Според него само Върховната рада (украинският парламент – бел. ред.) има право да удължи мандата си при военно положение, не и президентът.

„Няма смисъл да се подписват документи с украинското ръководство, те допуснаха стратегическа грешка, когато се изплашиха да отидат на избори“, заяви Путин.

Затова според него е важно да се гарантира, че всяко споразумение ще бъде признато от международната общност и че международната общност признава руските придобивки в Украйна.

Путин отхвърли твърдението, че американският пратеник Стив Уиткоф е проявил пристрастност към Москва в мирните преговори за Украйна и го определи като безсмислица.

Към момента не се вижда нещо, което би накарало Путин да преразгледа целите си и да се откаже от ключовите си искания, смята основателката на R.Politik Татяна Становая, цитирана от Moscow Times. „Той се чувства по-уверен от всякога за положението на бойното поле и е убеден, че може да изчака, докато Киев най-сетне признае, че не може да победи и трябва да води преговори при известните на Русия условия. Ако американците могат да помогнат за напредък в тази посока – чудесно. Ако не, той все пак знае как да действа“, допълва тя.

Бившият служител на руската мисия към ООН Борис Бондарев, който напусна външното министерство малко след нахлуването на Русия в Украйна, смята, че Кремъл ще отхвърли преразгледания мирен план. Дори първоначалният вариант не беше напълно приемлив за Путин, а новият – още по-малко“, коментира Бондарев пред ABC News.

Според бившия дипломат новият кръг от преговори най-вероятно ще се провали, както и предишните поради разногласията по ключови въпроси.