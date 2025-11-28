Европейските пазари затвориха с повишения след нестабилен месец

Европейските фондови борси приключиха търговията в петък на положителна територия, слагайки край на един нестабилен месец, предаде CNBC.

Общоевропейският измерител Stoxx 600 затвори с повишение от 0,2%, като основните борси и повечето сектори се оцветиха в зелено.

Френският CAC 40 и германският DAX се покачиха с по 0,29%, а британският FTSE нарасна с 0,27 на сто.

Ноември беше нестабилен месец за акциите, като се появиха опасения от преувеличени оценки на компаниите от сектора на изкуствения интелект, което доведе до поредица от възходи и спадове.

Въпреки това глобалните пазари бяха подкрепени тази седмица от нарастващите очаквания за понижение на лихвените проценти от страна на Федералния резерв на САЩ на следващото му заседание на 9-10 декември.

При отделните дружества акциите на германската компания за доставка на храна Delivery Hero поскъпнаха с 14,6% в петък, след като акционерите призоваха за стратегически преглед по информация на Bloomberg.

Датската фармацевтична компания Novo Nordisk продължи да бъде във фокуса на вниманието на инвеститорите. Цената на книжата на дружеството се покачи с 2% в петък, обръщайки загубите от предходната сесия.

Акциите на британската авиокомпания EasyJet поскъпнаха с 3%, след като инвеститорите реагираха на положителния отчет на компанията от сряда.

Германската Puma записа ръст на цената на книжата си от над 18% в четвъртък, след като медиите съобщиха, че китайската мултинационална компания Anta Sports подготвя оферта за нейното придобиване. В петък обаче акциите поевтиняха с 1,3%.

Инвеститорите следяха и движенията на акциите в сектора на отбраната в петък, докато американските власти продължават да се опитват да посредничат за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна. Индексът Stoxx Aerospace and Defense приключи с понижение от 0,1%.

Европейският бенчмарк Stoxx 600 отбеляза ръст за пети пореден месец през ноември, като начело бяха акциите, свързани със здравеопазването. Roche и Bayer се представиха добре, след като публикуваха силни данни от клинични изпитвания, а френската Abivax бележи ръст от над 1000% от началото на годината на фона на обещаващи данни за нейно лекарство за улцерозен колит.