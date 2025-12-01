Инфлацията в еврозоната ще бъде във фокуса на инвеститорите тази седмица

През новата седмица инвеститорите ще са фокусирани най-вече върху данните за инфлацията в еврозоната през ноември, които ще подскажат какви биха били следващите стъпки на Европейската централна банка (ЕЦБ) по отношение на лихвите. На този фон се очакват още ключови доклади за валутния съюз и други водещи икономики.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Инфлацията в еврозоната

Данните за ценовия натиск в 20-членния валутен съюз ще бъдат публикувани в сряда, след като миналата седмица докладите за отделните икономики в региона показаха смесена картина. Инфлацията в Германия неочаквано се е ускорила до най-високото си ниво от девет месеца, напомняйки преди последната среща на Европейската централна банка (ЕЦБ) за годината, че рисковете за ценовата стабилност остават. Показателят е достигнал 2,6% през ноември спрямо отчетените 2,3% предходния месец.

Показателят за Франция се е задържал на ниво от 0,8% въпреки прогнозите за покачване до 1%. Междувременно инфлацията в Испания се е забавила до 3,1%.

Представителите на ЕЦБ изглеждат спокойни относно перспективите пред инфлацията и засега не са склонни да променят лихвените проценти допълнително. Главният икономист на паричния орган Филип Лейн заяви миналата седмица, че той и колегите му са уверени, че забавянето на ръста на заплатите ще им помогне да постигнат устойчива инфлация около целевото ниво.

Все пак притеснения има. Гуверньорът на Ирландската централна банка Габриел Маклуф заяви по-рано, че макар ЕЦБ да е „в добро положение“ по отношение на инфлацията, би било грешка да се заключи, че целта е постигната „изцяло“, тъй като цените на услугите и храните продължават да растат бързо.

Други се тревожат за риска от продължителен период на твърде бавна инфлация заради силното евро и предизвикателствата пред икономическия растеж. Заместник-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос обаче омаловажи тези опасения и нарече настоящото ниво на лихвите „правилното“.

ЕЦБ намали лихвите осем поредни пъти от миналата година насам и оттогава ги задържа без промяна. Следващото ѝ заседание е насрочено за 18 декември.

Още ключови данни за Европа

За Стария континент седмицата започва с докладите за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) в производството за най-големите икономики в еврозоната, както и за целия валутен съюз.

Във вторник се очакват докладът за финансовата стабилност на Английската централна банка (АЦБ) и данни за безработицата в Испания през ноември. В сряда, освен инфлацията, на фокус ще са докладите за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) в сектора на услугите на страните от еврозоната. По-късно се очакват изявления на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард и на Филип Лейн.

Четвъртък ще премине с още изявления на функционери на ЕЦБ, а в петък ще бъде оповестена информация за фабричните поръчки в Германия през октомври и за брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната за третото тримесечие.

Икономиката на САЩ

След силната, макар и съкратена, търговска седмица около Деня на благодарността за американските пазари предстои натоварен график с редица икономически показатели и корпоративни отчети.

Данните за работещите в частния сектор могат да се окажат ключови, въпреки че наблюдателите на пазара на труда ще трябва да изчакат още, преди да получат официалния месечен доклад за заетостта от правителството, който беше забавен заради бюджетната парализа в САЩ. Очакват се и данни за потребителските нагласи, както и за секторите на производството и услугите.

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл ще направи изявление в понеделник вечер на фона на нарастващ оптимизъм за понижение на лихвите по време на заседанието на централната банка следващата седмица.

Тримесечните отчети на водещи компании

Няколко големи технологични компании, сред които Salesforce, CrowdStrike и Marvell Technology, ще публикуват финансовите си резултати тази седмица. Отчетите от веригите за нискобюджетни стоки Dollar Tree и Dollar General ще дадат на инвеститорите повече информация за потребителските разходи.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

В понеделник ще бъде оповестен докладът за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) за производството на Китай през ноември, а в сряда се очакват PMI данните за сектора на услугите в страната. В този ден ще бъде публикуван и докладът за БВП на Австралия през третото тримесечие.

В четвъртък инвеститорите ще получат информация за търговския баланс на Австралия през октомври. В петък се очакват данни за потребителските разходи в Япония през октомври, а по-късно през деня Индийската централна банка ще заседава и ще обяви решението си за лихвените проценти в страната.