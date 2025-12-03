Несигурността около мирните преговори за Украйна тласка цената на петрола нагоре*

Цената на петрола се повишава в сряда, докато инвеститорите оценяват перспективите за край на войната в Украйна след преговорите на високо равнище между САЩ и Русия, докато атаките срещу енергийните обекти на Москва продължават, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,34% до 62,66 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,41% до 58,88 долара за барел.

Кремъл съобщи, че президентът Владимир Путин е провел „много полезни“ разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, въпреки че двете страни не са успели да постигнат споразумение за план за прекратяване на войната на Русия в Украйна.

Преговорите се проведоха на фона на поредна атака срещу кораб, свързан с Русия, но остава неясно кой е извършил удара. Путин предупреди, че Москва може да обмисли удари по кораби на държави, подкрепящи Украйна, ако атаките срещу руския флот не спрат, съобщи държавният телевизионен канал "Россия 24".

„Леко съм изненадан, че цената на Брента не е малко по-висока“, коментира Робърт Рени, ръководител по изследванията на суровини в Westpac Banking. „Главният проблем тук е, че пазарът се фокусира все повече върху натрупването на запаси“, добави той.

Геополитическото напрежение държи пазара под напрежение и добавя рискова премия към цените, частично компенсирайки опасенията за нарастващ излишък. Това включва и риториката на САЩ срещу Венецуела, като президентът Доналд Тръмп намекна, че Пентагонът скоро може да започне удари срещу наркокартели на сушата.

Междувременно отраслов доклад показа, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с около 2,5 млн. барела през миналата седмица, а запасите от бензин също са нараснали. Официалните правителствени данни, включително за търсенето, се очакват по-късно в сряда.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.