Лихвените намаления от Фед не могат да излъжат пазара на облигации

Няма нищо сигурно на пазарите и все пак някои неща са почти сигурни. Едно от тях е предположението, че следващата година ще има повече намаления на лихвите в САЩ - а друго е, че тези намаления ще имат малък или никакъв ефект върху дългосрочните лихви, пише редакторът на Bloomberg Алисън Шрагер.

Първо за намаленията. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл миналата седмица може би взе последното си решение за намаление на лихвите, но е твърде вероятно неговият наследник да ги понижи допълнително през следващата година. Причината не е само, че президентът Доналд Тръмп иска по-ниски лихви, които стимулират фондовия пазар и потребителското кредитиране и правят обслужването на държавния дълг по-евтино. Проблемът е и в съществуващите финансови рискове в текущата среда, където лихвите са високи след дълъг период на изключително ниски нива: понижаването им може да помогне на САЩ да избегнат кредитна криза.

Но правителството и финансовите пазари може да се сблъскат с неприятна изненада. Дори и когато (или ако) Фед понижи краткосрочните лихви, доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ почти сигурно няма да се понижи значително - поне без значителен финансов натиск.

Това е толкова предсказуемо, колкото и необяснимо: Фед намалява лихвите, а дългосрочните доходности се покачват. Възможно е пазарът да е скептичен, че вероятният следващ председател на Фед, Кевин Хасет, ще възприеме сериозно въпроса за инфлацията. Но дори ако Тръмп назначи новия еквивалент на Пол Волкър, Фед няма да може да понижи доходността по 10-годишните облигации.

Това може да изглежда странно - теоретично 10-годишната облигация трябва да отразява очакванията на хората за бъдещите краткосрочни лихви. Ако Фед е ангажиран с облекчаване в бъдеще, лихвите би трябвало да спаднат. И често 10-годишната доходност следва лихвената политика на Фед.

Дългосрочната дилема на Фед

Федералният резерв може да понижи краткосрочните лихви, но дългосрочните облигации отразяват по-големи фискални и икономически тенденции.

Дългосрочните лихви отразяват повече от очакваните бъдещи краткосрочни лихви. Пазарът на облигации с различна продължителност е сегментиран именно по тази причина. Влиянието на Фед е най-голямо при облигации с падеж под пет години; колкото по-дългосрочни са облигациите, толкова по-малко влияние има централната банка. Дългосрочните облигации се влияят повече от пазарните сили. Техните доходности отразяват очаквана бъдеща инфлация, инфлационен риск и премия за риск за притежаването на актив с по-голяма ценова променливост от краткосрочна облигация.

Напоследък всички тези фактори поддържат високите лихви. Инфлацията изглежда упорито на ниво от около 3%, но Фед вече е започнал облекчаване чрез намаляване на лихвите и прекратяване на количественото затягане. Съществува тревога, че инфлацията ще остане ускорена, тъй като пълният ефект от митата на Доналд Тръмп все още не се усеща, а Фед не е показал (освен някои оптимистични прогнози в обобщението на икономическите си оценки), че е ангажиран да забави инфлацията допълнително. В Конгреса има още по-малък ангажимент за намаляване на дълга, което означава, че ще бъдат емитирани повече облигации в бъдеще, а това води до спад на цените на облигациите. Това прави притежаването на дългосрочни облигации по-рисково и инвеститорите искат по-голяма премия за компенсиране на този риск.

Всичко това създава възходящ натиск върху доходността по дългосрочните облигации - независимо какво прави Фед с краткосрочните лихви.

Дори ако Фед реши сериозно да се справи с инфлацията и Конгресът изведнъж започне да се грижи за дълга, все пак има защо да се очаква, че дългосрочните облигации ще останат с по-висока доходност. Исторически, доходностите по облигациите, за разлика от акциите, се колебаят около дългосрочна средна стойност, която е по-висока от тази през първото десетилетие на 21 век. С времето доходността по 10-годишните облигации е намаляла просто защото светът стана по-малко рисков и държавните фалити станаха по-редки.

Но тази дългосрочна средна стойност все още съществува. Причината е, че независимо от текущите макроикономически фактори, дългосрочните доходности отразяват неща, които се променят малко с времето, като производителността на капитала и как обществото оценява бъдещето спрямо настоящето. Икономистите дълго време смятаха, че застаряващото население ще понижи доходността, защото по-старите общества са по-малко продуктивни и купуват повече дълг, но сега сме по-малко сигурни в това предположение.

Упорито висока доходност по 10-годишните облигации несъмнено ще разочарова много политици и централни банкери. Това означава, че ипотечните лихви няма да спаднат, прави обслужването на държавния дълг по-скъпо и увеличава вероятността от „кредитно събитие“, когато фирмите трябва да обслужват дълговете си, но не могат да рефинансират. Алтернативно, икономиката може просто да забави растежа си, излагайки неефективността на паричната политика на Фед.

Затова можем да очакваме правителството да се опита да направи повече за понижаване на дългосрочните лихви. Фед може да започне отново големи покупки на дълг въпреки лошите резултати на т. нар. количествено облекчаване, аМинистерството на финансите може да използва регулации, за да принуди банките да купуват повече дълг - част от стратегия, наречена финансово потискане, която също има лоша репутация. Те обаче трябва да бъдат внимателни. Манипулирането на цената на риска - а именно това представляват облигациите - обикновено създава повече проблеми, отколкото решава.