Новите данни за инфлацията в САЩ внасят оптимизъм на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с повишения, докато инвеститорите анализират най-новите данни за инфлацията в САЩ, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones напредва с 0,8%, широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 1,1%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се покачва с 1,5%.

Акциите на Micron Technology поскъпват с 13%, след като тримесечният отчет на компанията от сектора на полупроводниците надмина очакванията както по отношение на приходите, така и за печалбата. Компанията освен това представи силна прогноза за приходите за текущия период.

Micron помогна за възобновяването на интереса към търговията, свързана с изкуствения интелект (AI), която напоследък показваше слабост. Въпреки че напоследък инвеститорите се отдръпват от технологичните компании, секторът е напът да приключи 2025 г. с приблизително 19% ръст.

Потребителските цени в САЩ са се повишили с по-слаб от очакваното темп през ноември, показаха данни от четвъртък. Това дава надежда на инвеститорите, че инфлационният натиск може да се охлади достатъчно, за да може паричната политика в страната да бъде облекчена повече, отколкото очаква Wall Street. Индексът на потребителските цени е нараснал с 2,7% на годишна база през миналия месец, сочи доклад на Бюрото по статистика на труда. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха повишение с 3,1%.

Основният измерител, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, също е по-нисък от очакваното, като се е повишил с 2,6% на годишна база вместо с прогнозираните 3%.

„Вярваме, че комбинацията от облекчаване на паричната политика от страна на Фед, устойчив икономически растеж и напредък в изкуствения интелект ще подкрепя акциите както в САЩ, така и на международните пазари“, заяви Улрике Хофман-Бурхарди, главен инвестиционен директор за Северна и Южна Америка и глобален ръководител „Акции“ в UBS Global Wealth Management.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,114%, а тази по 30-годишните - до 4,8%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,2% до 98,346 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,5% до 59,98 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,73% до 56,35 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,33 на сто и се търгува на цена от 4359,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.