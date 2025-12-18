Решението на ЕЦБ за лихвите вдъхна оптимизъм на инвеститорите в Европа

Европейските борси отбелязаха ръст в четвъртък, като по-слабата от очакванията инфлация в САЩ засили надеждите за понижения на лихвите от Федералния резерв през 2026 г., а Европейската централна банка (ЕЦБ) възприе по-положително виждане за икономиката, след като запази лихвите непроменени, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи деня с ръст от 0,93% до ниво от 585,29 пункта след две поредни сесии на спадове.

Големите борси в региона се озоваха на зелена територия, като лондонският бенчмарк FTSE 100 се повиши с 0,65% до ниво от 9837,77 пункта. Германският DAX напредна с 1% до 24 199,50 пункта. Френският CAC 40 отбеляза ръст от 0,80% до 8150,64 пункта.

ЕЦБ остави лихвите непроменени и възприе по-положително виждане за икономиката на еврозоната, която показа устойчивост на сътресенията в световната търговия, като вероятно затвърди очакванията на инвеститорите, че няма да се стигне до промяна на лихвените проценти.

ЕЦБ остави всичките си варианти отворени, като повтори, че ще определя лихвите „на всяка отделна среща“ въз основа на икономическите данни, след като централният банкер Изабел Шнабел намекна миналата седмица, че следващият ход може да бъде повишаване на лихвите.

Банковият сектор отбеляза ръст от 1,1%, като преобърна спадовете по-рано по време на сесията. Секторът на финансовите услуги напредна с 2,2%. Книжата на компаниите от тежката индустрия поскъпнаха с 1,8%.

Цената на акциите на компаниите за търговия на дребно нарасна с 2,1%, а бюджетната модна компания H&M отбеляза ръст от 3,6%. Компанията за потребителски стоки Nestle също отчете повишение.

Основните борсови индекси в Швеция и Норвегия останаха непроменени, след като съответните им централни банки запазиха лихвите.

Всички подиндекси на Stoxx 600 се озоваха на положителна територия, като аерокосмическите компании отбелязаха ръст, след като тази седмица бяха подложени на натиск.

Книжата на летищния оператор Aeroports de Paris поевтиняха с 11,1% и компанията се озова на дъното на Stoxx 600, след като френският транспортен регулатор ART отхвърли предложението ѝ за мито през 2026 г.

Производителят на кухненски уреди Rational AG отбеляза ръст от 5,2% и се озова сред най-големите печеливши в Stoxx 600, след като UBS повиши рейтинга на книжата ѝ от „неутрален“ на „купувай“.