S&P 500 прекъсна 4-дневната си губеща серия благодарение на по-добрите данни за инфлацията

Широкият измерител S&P 500 прекъсна четиридневния си спад, подкрепен от по-добрите от очакванията данни за инфлацията, които разведриха перспективите за по-ниски лихвени проценти през 2026 г. Силните прогнози на производителя на чипове Micron Technology също подкрепиха основните индекси, отвъд Океана, предава CNBC.

S&P 500 се повиши с 0,79% до ниво от 6774,76 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 1,38% и завърши деня на равнище от 23 006,36 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 0,14% до 47 951,85 пункта.

Отложеният индекс на потребителските цени през ноември, първият от края на блокадата на правителството в САЩ миналия месец, показа годишна инфлация от 2,7%, под прогнозите на икономисти, участвали в допитване на Dow Jones, за 3,1%, съобщи Бюрото за трудова статистика. Основният индекс CPI, който изключва храните и енергията, е на ниво от 2,6% и също е под прогнозите на Dow Jones за 3%.

Докладът беше отложен спрямо първоначалната му дата на публикуване 10 декември. Бюрото за трудова статистика отмени публикуването на доклада за инфлацията през октомври в края на ноември в резултат на най-дългото спиране на работата на правителството в историята. Това означава, че показателят, публикуван в четвъртък, не включва всички обичайни данни на стандартния доклад за CPI.

Предвид липсата на данни за сравнение от октомври икономистите може да не отдадат голямо значение на този показател като начало на низходяща тенденция при инфлацията и някои дори изразиха притеснения около изчисленията за инфлацията при жилищата. Но основните индекси продължиха ръстовете си след доклада, тъй като първоначалните заявления за помощи при безработица също бяха под очакванията на икономистите.

„Тези цифри (еквивалентната наемна цена за собствениците) и всичко останало се върнаха почти до нивата отпреди пандемията по отношение на поскъпването“, казва Дейвид Уадел, главен изпълнителен директор и главен инвестиционен стратег в Waddell & Associates. „Вероятно ще има някои корекции, но смятам, че за момента докладът показва, че инфлацията е под контрол“, допълва той.

По време на сесията в четвъртък Micron се представи най-силно с ръст от около 10%, след като производителят на полупроводници обяви силни прогнози за приходите си за сегашното тримесечие. Micron спомогна за съживяване на търговията с акции на компании в областта на изкуствения интелект, която показа слабост през последните сесии.

„Докладът на Micron беше показателен за факта, че разходите ще бъдат огромни и ще останат такива през следващите 12-18 месеца“, коментира Крис О’Кийфи, водещ портфолио мениджър в компанията Logan Capital Management.

„Ще има победители и губещи в това положение и то трябва да се изясни, но ако следите печалбите тук, не бих се отказал от търговията с AI. Смятам, че някои от тези акции сега имат огромен потенциал за ръст предвид отстъпките“, допълва той.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,12% и 4,8%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, се повиши с 0,8% до 98,442 пункта. Еврото и паундът са на ниво от съответно 1,172 и 1,338 долара, а спрямо йената щатските пари се търгуват за 155,57 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола леко се повиши, докато инвеститорите преценяваха вероятността за нови санкции на САЩ срещу Русия и рисковете пред предлагането поради блокадата на венецуелски петролни танкери.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавиха 14 цента до 59,82 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпнаха с 21 цента до 56,15 долара за барел.

Американските фючърси върху златото поевтиняха с 0,2% до 4364,5 долара за тройунция.