Stoxx 600 записва рекорд втора поредна сесия, "сенчест" танкер тества блокадата на Венецуела

Stoxx 600 продължава своето рекордно движение втора поредна сесия и затвори седмицата на ниво от 587,5 пункта, което е ръст от 0,37 на сто спрямо сесията в четвъртък, пише CNBC. Пазарите анализират решенията на централните банки в последните седмици, което доведе и до оживлението на борсите.

Повечето сектори в състава на паневропейския индикатор са на зелена територия. Сериозна подкрепа оказа търговията с акции на Puma, които поскъпнаха с почти 8% до 2,32 евро за брой на фона на лоши новини за конкурента Nike.

Германският DAX също записва повишение от 0,37% до 24 288,4 пункта, а във Франция САС40 помръдна с под 1 пункт до 8151,38 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, се повишава с 0,6% до 9898,42 пункта.

Цената на петрола се повишава с 0,8% на фона на коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че "не е обявил война на Венецуела". По-рано той нареди блокада на движението на петролни танкери от и до Венецуела, за да ограничи износа на петрол. Bloomberg посочва, че танкерът Hyperion ще тества решителността на САЩ.

В момента корабът се намира край бреговете на Венецуела, близо до комплекс с рафинерия, идвайки от руското пристанище Мурманск. Вероятно той превозва разредители за тежкия сорт венецуелски петрол. Танкерът е под санкциите на САЩ, след като беше хванат да превозва руски петрол в нарушение на ограниченията на Запада.

Така лекият суров петрол (WTI) се търгува за 56,60 долара, а европийският "Брент" достига цена от малко над 60 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се размея за 1,1717 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3371 долара за брой.

Цената на златото се повиши с около 0,5% до 4383 долара за тройунция.