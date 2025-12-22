Петролът поскъпва, докато САЩ преследват трети танкер в блокадата на Венецуела*

Цената на петрола се повишава в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили блокадата над Венецуела, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,12% до 61,15 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 1,15% до 57,17 долара за барел.

Американската брегова охрана се качи на борда на танкера Centuries в Карибско море в събота, който беше натоварен с около 2 млн. барела венецуелски суров петрол. Тя преследва и танкера Bella 1, който плава към латиноамериканската страна.

Вашингтон засилва натиска върху правителството на президента на Венецуела Николас Мадуро, като Тръмп се стреми да прекъсне основния му източник на приходи. САЩ също така определиха режима като чуждестранна терористична организация, обвинявайки го в участие в трафик на наркотици. Венецуела все още разполага с най-големите запаси от суров петрол в света, но износът ѝ, по-голямата част от който отива за Китай, сега съставлява по-малко от 1% от световното търсене.

Напрежението около доставките се засили и след като Украйна за първи път удари с дронове петролен танкер от т. нар. руски сенчест флот в Средиземно море.

Геополитическата ситуация допринесе за стабилизиране на цените на петрола, които спаднаха с около една пета през тази година. Спадът се дължи на свръхпредлагането, тъй като Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) възстановиха производството по-бързо от очакваното, докато страните извън картела увеличиха добива, а търсенето остана слабо.

„Ние се придържаме към малко по-оптимистичната си прогноза за суровия петрол до края на годината, въз основа на геополитическите събития, които са много по-благоприятни“, заяви Робърт Рени, ръководител на отдела за проучване на суровините в Westpac Banking Corp. Въпреки това, според него, цената на сорта Брент вероятно ще спадне до 50 долара през следващата година.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.