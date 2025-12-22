S&P 500 записа трети пореден ден на ръст, подкрепен от AI търговията

Индексът S&P 500 се повиши в понеделник, подкрепен от ръстовете при компаниите, свързани с изкуствения интелект (AI), предаде CNBC.

Широкият пазарен показател нарасна с 0,6%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и технологичният измерител Nasdaq Composite се покачиха с по 0,5%.

Ключови акции, свързани с изкуствения интелект, дадоха тласък на по-широкия пазар. Книжата на Nvidia поскъпнаха с над 1%, след като Ройтерс съобщи, че компанията планира да започне доставки на своите чипове H200 за Китай до средата на февруари. Междувременно цената на акциите на Micron Technology се повиши с 4%, а на Oracle - с 3%.

Инвеститорите следят дали акциите от AI сектора ще успеят да запазят водещата си роля към края на годината, особено на фона на ротацията към по-евтини сегменти на пазара заради притеснения относно високите оценки на технологичните компании. Те са фокусирани и върху това на какви нива ще приключат индексите, особено при положение че S&P 500 се доближава до равнището от 7000 пункта. Бенчмаркът е нараснал с около 17% през 2025 г., след като отчете ръст от над 24% през 2023 г. и над 23% през 2024 г.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,163%, а тази по 30-годишните - до 4,836%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,32% до 98,281 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 2,61% до 62,05 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,55% до 57,96 долара за барел.

Златото поскъпна с 2,04 на сто до цена от 4476,8 долара за тройунция.