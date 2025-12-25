Инвеститорите на дребно ще имат по-голямо влияние на Wall Street след рекордна година

Притокът на средства от индивидуални трейдъри към американските акции е напът да достигне рекорд през 2025 г., докато инвеститорите на дребно се превръщат във водеща сила зад подем, който вероятно ще продължи и през следващата година на фона на надеждите за понижения на лихвените проценти, пише Ройтерс.

Според анализатори на J.P. Morgan сумата, която индивидуалните инвеститори са вложили в акции в САЩ досега през 2025 г., е нараснала с 53% спрямо отчетените 197 млрд. долара година по-рано и е с 14% над рекордните 270 млрд. долара, достигнати в разгара на търговската еуфория сред дребните инвеститори през 2021 г.

Междувременно търговията на дребно е представлявала между 20% и 25% от общата пазарна активност тази година, като през април е достигнала рекорден връх от около 35%, сочат отделни търговски данни на J.P. Morgan.

Индивидуалните инвеститори са изкупували качествени акции на по-ниски цени по време на разпродажби, най-вече след като широкообхватните мита върху вноса, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп, предизвикаха глобален срив през април. Това помогна индексът S&P 500 да достигне нови рекордни нива. Основният борсов индекс е нагоре с около 16% от началото на годината.

„Индивидуалните инвеститори са тук, за да останат, особено и през 2026 г. Те спечелиха пари тази година, обичат да търгуват с акции и разполагат с приложенията, които им позволяват да го правят. Ще продължим да ги виждаме като значим фактор“, казва Стивън ДеСанктис, стратег за малки и средни компании в Jefferies.

Участието на дребните инвеститори на фондовия пазар нараства устойчиво през годините, тъй като възходът на нискотарифни брокери без комисиони като Robinhood и Interactive Brokers направи достъпа до пазара по-лесен и по-евтин за средностатистическите американци.

Тенденцията привлече широко внимание през 2021 г., когато много американци, останали по домовете си по време на пандемията от Covid-19 и разполагащи със свободни средства, използваха мобилни платформи за търговия, за да залагат на всичко - от GameStop до големите технологични компании.

Акции, свързани с изкуствения интелект (AI), като Nvidia и Palantir Technologies, бяха сред най-предпочитаните тази година, според данни от брокерски платформи и изявления на техни ръководители. Акциите на Palantir са се удвоили по стойност, след като дребни инвеститори ги изкупуваха, докато институционалните инвеститори се отдръпваха заради притеснения относно високите оценки.

Акциите на Tesla - друг фаворит сред индивидуалните инвеститори - достигнаха рекорден връх на 17 декември, първия си такъв от края на 2024 г.

„Двете най-активно търгувани акции на нашата платформа обикновено са Nvidia и Tesla. Това са само два примера за това как индивидуалните инвеститори овладяват наратива и в много случаи принуждават институционалните инвеститори да се включат“, посочва Стив Сосник, главен стратег в Interactive Brokers.

Компании в сферата на квантовите изчисления, уранодобива, металодобива и редкоземните елементи също отчетоха значителен интерес от страна на дребните инвеститори, тъй като те стават все по-„тематични“ в инвестиционния си подход.

Дребните инвеститори все по-често предпочитат ETF-и

Ключова характеристика на търговията на дребно през 2025 г. е нарастващото предпочитание към борсово търгувани фондове (ETF), които следват борсови индекси, криптовалути и суровини, според ръководители на водещи платформи за търговия.

„Инвеститорите продължават да бъдат привлечени от ETF технологията. Те се търгуват през целия ден, данъчно ефективни са и са прозрачни“, казва Брайън Лейк, глобален ръководител „Управление на външно богатство“ в Goldman Sachs Asset Management.

ETF-ите Direxion Daily Semiconductor 3X Bull и 3X Bear са сред петте най-търгувани по обем в долари фондове в платформата eToro, според Брет Кенуел, инвестиционен анализатор за САЩ в компанията.

Според Джо Мацола, ръководител „Търговия и деривати“ в Charles Schwab, дребните инвеститори вече вземат по-информирани решения.

„Тази година индивидуалните инвеститори са по-добре настроени към пазарната динамика“, допълва той.

Потенциалните понижения на лихвите - ключов катализатор

Очакваните понижения на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ вероятно ще продължат да подкрепят пазарите и през следващата година, запазвайки инерцията на дребните инвеститори и през 2026 г., смятат анализатори и брокерски компании.

Повишената волатилност на фондовия пазар може да доведе до спадове, които да привлекат инвеститори, готови да залагат на възстановяване, макар че последните данни сочат по-слаб ентусиазъм за подобни възможности в сравнение с миналото.

Миналата седмица Ройтерс съобщи, че Nasdaq планира да подаде документи в Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ за въвеждане на денонощна търговия с акции - ход, който според анализаторите може допълнително да ускори активността на инвеститорите на дребно.

„Намираме се в своеобразна златна ера на индивидуалното инвестиране с по-добър достъп до знания, до самите пазари и до усъвършенствани платформи за търговия“, посочва Дейвид Ръсел, глобален ръководител „Пазарна стратегия“ в TradeStation.

Въпреки това, на фона на продължаващите съмнения около компаниите в сферата на изкуствения интелект, които доминираха пазара тази година, анализаторите не очакват следващата година да надмине рекордната 2025 г., тъй като инвеститорите може да обмислят по-широка диверсификация на портфейлите си.

Финансовият сектор, комуникациите, енергетиката, минният сектор и ETF-ите, свързани със златодобива, могат да се представят добре, според Кенуел от eToro.

„Но в крайна сметка инвеститорите на дребно обичат технологиите и това е сектор, към който те ще продължат да се връщат и през 2026 г., особено ако видим някаква форма на волатилност“, добавя той.