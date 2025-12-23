Оптимизмът на Wall Street се засилва точно преди коледните празници

Щатските борсови индекси приключиха сесията с ръстове, докато компаниите за изкуствен интелект продължиха да се представят добре по време на съкратената празнична седмица, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,16 на сто до 38 332,41 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете ръст от 0,46% до 6909,79 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повиши с 0,57% до 23 561,84 пункта.

Акциите на Nvidia и Broadcom поскъпнаха съответно с 3% и 2 на сто.

Трейдърите продължават да залагат, че Федералният резерв ще понижи основната си лихва през следващата година, дори след публикуването на новите икономически данни, които надминаха очакванията. Министерството на търговията съобщи, че икономиката на САЩ се е разширила с темп от 4,3% през третото тримесечие, което е много повече от прогнозираните от икономисти 3,2%.

„Възможно е да не видим пазарът да се отдръпне от тези две намаления на лихвите в момента“, посочва Ерик Стърнър, главен инвестиционен директор в Apollon Wealth Management. „Шансовете за намаление на лихвите в началото на годината вероятно са по-малки, но скоро ще разберем кой е номинираният от Тръмп за нов председател на Федералния резерв и почти сигурно ще бъде някой, който е малко по-умерен от Пауъл“.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 23 декември.

Нюйоркската фондова борса ще затвори сряда в 13:00 ч. американско източно стандартно време (20 ч. българско време) и ще бъде затворена в четвъртък за Коледа.

Инвеститорите обърнаха внимание и на доклада за потребителското доверие в САЩ, което спада през декември за пети пореден месец поради по-песимистичните очаквания за пазара на труда и бизнес условията. Индексът на Conference Board се понижава до 89,1 пункта от 92,9 пункта за миналия месец, като негативната серия вече е най-дългата от 2008 г. насам.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книга се понижи съответно до 4,167% и 4,824 на сто.

Доларовият индекс отчете спад от 0,37% до 97,92 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 0,66% до 62,48 долара за барел. Тази на американския лек петрол WTI нарасна с 0,81% до 58,48 долара за барел.

Златото поскъпна с 1,12% до 4519,1 долара за тройунция.