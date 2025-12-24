Божидар Балевски: Пазарът в САЩ може да претърпи корекция идните месеци

Фондовият пазар в САЩ може да претърпи корекция през идните месеци, но тя ще трае между няколко месеца и около година. Това коментира Божидар Балевски, финансов анализатор, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По данни на Bank of America от последните 80 години „мечи“ пазар продължава средно девет месеца, а „бичи“ пазар трае средно 5,5 години, посочи гостът.

През следващата година той очаква развитие при малките и средните компании в САЩ, тъй като в момента пазарът им е исторически подценен спрямо големите.

Предпазливост към инвестициите в злато

Не може да се каже докога ще продължи потенциалното надценяване на златото, коментира гостът и посочи, че един от основните индикатори, които показват дали пазар на даден актив е много надкупен или подценен, е индикаторът за относителна сила. "В момента сме на най-високата точка в неговата история, той дори надмина нивата от 1980 г., когато Ричард Никсън премахна златния стандарт, което предизвика първия известен „бичи“ пазар на златото", отбеляза Балевски.

„След войната в Украйна светът пое по траектория на по-голяма деглобализация на фона на изземването на руските резерви, което допринесе за това много държави да помислят дали не е добре да имат актив отвъд европейски или американски облигации“, посочи гостът.

Тази тенденция не започва през 2022 г., а още през 2008 г., когато централните банки започнаха да купуват злато, припомни финансовият анализатор. „Не знаем дали повишаването на цената на златото се дължи само на ролята на централните банки, но е факт, че през последната година видяхме мания към покупките на златото навсякъде по света, включително в България“, отбеляза той.

Според него, когато има толкова големи покачвания на цените, хората не трябва да гледат движението им само през последните една-две години, а да имат добра диверсификация, тъй като цената на нито един актив не върви само нагоре. „Не бива да забравяме, че от 1980 до 2006 г. цената на златото почти последователно вървеше надолу. От 2011 до 2022-2023 г. тя също не направи почти никакви ръстове, така че хората трябва да бъдат внимателни“, посъветва Балевски.

Целия разговор може да гледате на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.