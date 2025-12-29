Европейските оръжейни компании губят почва в очакване на мира в Украйна

Водещите индекси на европейските фондови пазари затвориха с минимални ръстове под тежестта на търговията на европейските оръжейни компании, пише CNBC. Пазарите очакват мирно споразумение в Украйна след срещата между президентите на САЩ и Украйна, което намали пазарната капитализация на оръжейния сектор в Европа с около 1,5%.

Сред големите губещи днес е германският гигант Rheinmetall, чиито акции поевтиняха с почти 1% до 1526 евро за брой.

Така водещият индекс на Франкфуртската фондова борса DAX затвори на ниво от 24 351,12 пункта, което е ръст от минималните 0,05%. Паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,09% до 589,25 пункта. Френският САС 40 достигна до 8112,02 пункта, което е ръст от 0,1 на сто.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, записа минимален спад от 0,04% до 9866,53 пункта.

Продължаващите мирни преговори между екипите на САЩ и Украйна доведоха до ръст на цената на петрола с около 2%. Американският лек суров петрол (WTI) се търгува за малко над 58 долара за барел. Европейския сорт "Брент" достига цена от почти 62 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1751 долара. Британският паунд достига стойност от 1,3486 долара за брой.

Цената на среброто за първи път достигна цена от 80 долара за тройунция, но след това поевтиня с повече от 8%. Ценният метал е поскъпнал със 155% от началото на годината до сега. Златото се търгува за около 4347 долара за тройунция, което е спад от 4,5%.