Непрофесионални инвеститори ще могат да участват директно на пазара на ДЦК у нас

Дава се възможност на всички граждани, които имат желание, да участват в пазара на държавни ценни книжа

13:57 | 30.12.25 г. 1
Снимка: БГНЕС

Министерският съвет прие стратегия за първично предлагане на държавни ценни книжа (ДЦК), насочени към индивидуални инвеститори в страната – физически и юридически лица, които не са професионални участници на финансовите пазари.

Това съобщи на брифинг министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова след края на последното за годината правителствено заседание. 

Петкова посочи, че става въпрос за непрофесионални инвеститори - физически и юридически лица. По думите ú това е важна стъпка, която ще даде възможност на всички граждани, които имат желание, да участват в пазара на държавни ценни книжа. По този начин според Петкова ще се развие и капиталовият пазар в България, което е един от основните приоритети на Европейския съюз в рамките на финансовата сфера.

С днешното решение пред гражданите се отваря изключително добра възможност за участие на пазара, както и за повишаване на финансовата им грамотност, посочи още министърът на финансите в оставка.

За да се стигне до това решение на Министерския съвет и приемането на стратегията, е създадена междуведомствена работна група с експерти на Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор. Задачата е била да се проучи международният опит в тази посока и да се разработи стратегия и концепция, която да даде възможност на непрофесионалните инвеститори да участват директно на пазара на държавни ценни книжа в България.

Последна актуализация: 13:58 | 30.12.25 г.
1
rate up comment 10 rate down comment 0
melon
преди 1 час
Това би било добре. Дано банковото лоби не саботира нещата!
