Акциите на Berkshire поевтиняха в последния ден под управлението на Бъфет

Акциите на Berkshire Hathaway затвориха с леко понижение в цената в последния ден на Уорън Бъфет като главен изпълнителен директор. Легендарният инвеститор ще предаде управлението на Грег Абел в четвъртък, съобщава Ройтерс.

Цената на акциите от клас А на Berkshire спадна с 600 долара, или 0,1%, до 754 800 долара в сряда, а цената на акциите от клас Б се понижи с 1,06 долара, или 0,2%, до 502,65 долара. Индексът Standard & Poor's 500 приключи деня с намаление от 0,7%.

Инвеститорите, които имат късмета да притежават акции на Berkshire от 1965 г. насам, когато Бъфет пое управлението, са реализирали възвръщаемост от около 6 100 000%, което е далеч над възвръщаемостта от около 46 000% на S&P 500, включително дивидентите.

Индексът се представи по-добре през 2025 г. и през последното десетилетие, въпреки че акциите на Berkshire никога не са отбелязвали година на ценови спад, докато Бъфет се затрудняваше да намери придобивания за конгломерата си на стойност 1,08 трлн. долара.

Дъщерните дружества на Berkshire включват застрахователната компания Geico, железопътната компания BNSF, десетки производствени и енергийни предприятия, както и търговски марки като Brooks, Dairy Queen, Fruit of the Loom и See's Candies. Към края на септември компанията разполагаше с 381,7 млрд. долара в брой и еквиваленти.

63-годишният Абел се присъедини към Berkshire през 2000 г., когато компанията купи MidAmerican Energy, известна днес като Berkshire Hathaway Energy. От 2018 г. той е заместник-председател, отговарящ за незастрахователните дейности на Berkshire.

95-годишният Бъфет ще остане председател и планира да продължи да ходи всеки ден в офиса на Berkshire в Омаха, щата Небраска, и да помага на Абел.

Заместник-председателят Аджит Джейн ще запази ежедневния надзор над застрахователните дейности на Berkshire, а Абел ще продължи да контролира BNSF, производствените и енергийните дейности.

Адам Джонсън, главен изпълнителен директор на луксозната самолетна компания NetJets, ще отговаря директно за потребителските продукти, услугите и търговията на дребно на Berkshire, което досега бе задача на Абел.

Berkshire не е обявила кой ще поеме портфейла с акции, който към 30 септември включваше акции на Apple и American Express на стойност 283,2 млрд. долара.

Дълго време се смяташе, че Тод Комбс и Тед Уешлър, които помагаха в управлението на този портфейл, може да поемат тази функция, но Комбс напусна този месец, за да се присъедини към JPMorgan Chase, а Бъфет заяви през май 2024 г., че Абел може да се справи с тази работа.