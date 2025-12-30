С оттеглянето на Уорън Бъфет, Berkshire Hathaway навлиза в нова ера

Грег Абел е изправен пред предизвикателството да оглави Berkshire Hathaway след оттеглянето на Уорън Бъфет.

Мнозина смятат Бъфет за най-великия инвеститор в света, след като той разви Berkshire от малка текстилна фабрика в Нова Англия, която започна да изкупува за 7,60 долара на акция през 1962 г., до огромния конгломерат, който е днес, с акции, които се продават за над 750 000 долара всяка. Личното състояние на Бъфет от акции на Berkshire се равнява приблизително на 150 млрд. долара, дори след като дари над 60 млрд. долара през последните 20 години, пише Associated Press.

В продължение на десетилетия Berkshire рутинно изпреварваше ръста на S&P 500, тъй като Бъфет изкупуваше акции на застрахователни компании като Geico и National Indemnity, на производители като Iscar Metalworking, търговски марки като Dairy Queen, големи фирми за комунални услуги и дори една от най-големите железопътни компании в страната, BNSF.

Бъфет купуваше и продаваше акции за стотици милиарди долари и печелеше от известните си дългосрочни залози в компании като American Express, Coca-Cola и Apple.

Berkshire се затрудняваше да поддържа този темп през последните години, защото компанията нарасна толкова много и освен това се бореше да намери нови и значителни придобивания. Дори закупуването на OxyChem за 9,7 млрд. долара тази есен вероятно не е достатъчно голямо, за да промени траекторията на Berkshire.

Инвеститорите ще следят внимателно какви промени може да направи Абел в Berkshire, но никой не очаква значителни промени.

Бъфет няма да напусне, а Абел вече управлява всички бизнеси на Berkshire, различни от застраховането, от 2018 г. насам. Бъфет ще остане председател и планира да продължи да работи в офиса ежедневно, за да помага за реализирането на нови инвестиции и да предлага на Абел всякакви съвети, които последният поиска.

Анализаторът на CFRA Research Кати Зайферт заяви, че е естествено Абел да направи някои промени в начина, по който се управлява Berkshire. Според нея, по-традиционният подход към лидерството на близо 400 000 служители, разпределени в десетки дъщерни дружества, е много логичен.

Но Berkshire работи в рамките на изключително децентрализирана структура, която поверява на своите ръководители вземането на важни решения. Всички, свързани с компанията, казват, че няма планове това да се промени.

Уорън Бъфет. Снимка: Bloomberg L.P.

Светът научи, че Абел е определен за наследник в Berkshire през 2021 г., когато дългогодишният бизнес партньор на Бъфет, покойният Чарли Мънгър, увери акционерите на годишно събрание, че Абел ще поддържа културата на компанията.

Бъфет винаги е твърдял пред основателите и изпълнителните директори на компаниите, в които обмисля да инвестира, че Berkshire до голяма степен ще им позволи да продължат да управляват бизнеса си по вече установения начин, стига да постигат резултати.

Абел вече се е доказал като по-ангажиран мениджър от Бъфет, но все още следва модела на Berkshire за автономност на придобитите компании. Абел задава трудни въпроси на ръководителите на компаниите и ги държи отговорни за тяхното представяне.

Абел обяви някои промени в ръководството по-рано този месец, след като инвестиционният мениджър и главен изпълнителен директор на Geico Тод Комбс напусна, а главният финансов директор Марк Хамбург обяви пенсионирането си. Абел също така заяви, че назначава главния изпълнителен директор на NetJets Адам Джонсън за мениджър на всички потребителски, сервизни и търговски бизнеси на Berkshire. Това по същество създава трето подразделение на компанията и облекчава част от работата на Абел. Той ще продължи да управлява производствения, комуналния и железопътния бизнес.

В крайна сметка Абел ще се изправи пред по-голям натиск да започне да изплаща дивиденти. От самото начало Berkshire поддържаше позицията, че е по-добре печалбите да се реинвестират, отколкото да се извършват тримесечни или годишни плащания на акционерите.

Но ако Абел не може да намери продуктивно приложение на 382-те милиарда долара в брой, с които Berkshire разполага, може да бъде притиснат от страна на инвеститорите да започне да изплаща дивиденти или да възприеме традиционна програма за обратно изкупуване на акции, която би повишила стойността на акциите, които акционерите притежават. В момента Berkshire изкупува обратно акции само когато Бъфет смята, че е изгодна сделка, а той не е правил това от началото на 2024 г.

Въпреки това, Абел ще бъде изолиран от подобен натиск за известно време, тъй като Бъфет контролира близо 30% от гласовете при акциите. Това ще намалее постепенно след смъртта му, тъй като децата на легендарния инвеститор ще разпределят акциите му за благотворителност, както е договорено.

Грег Абел. Снимка: Bloomberg L.P.

Много от дъщерните дружества на Berkshire са склонни да следват икономиката и да печелят, когато САЩ просперират. Комуналните услуги на Berkshire обикновено генерират стабилна печалба, а застрахователните компании като Geico и General Reinsurance предлагат премии на стойност над 175 млрд. долара.

Инвеститорът Крис Балард, управляващ директор на Check Capital, заяви, че повечето бизнеси на Berkshire „могат почти сами да се грижат за себе си“. Той вижда светло бъдеще за Berkshire под ръководството на Абел.

Един от най-големите въпроси в момента може би е колко допълнителни промени ще има в ръководството на компанията след напускането на Комбс, ако изобщо има такива. Ръководителят на застрахователното звено, заместник-председателят Аджит Джайн, когото Бъфет отдавна хвали, вече е на 74 години, а много от главните изпълнителни директори на различните компании в портфолиото продължават да работят дълго след пенсионна възраст, защото им харесва взаимодействието с Бъфет.

„Като дългосрочен акционер, не сме твърде загрижени за напускането на Тод и не смятаме, че това е върхът на някакъв айсберг“, посочва Балард. „Ситуацията с Тод е уникална. Това е просто напомняне, че предстоящото напускане на Уорън е неизбежно и те се готвят за нова фаза – такава, която все още с нетърпение очакваме да видим“, добавя той.