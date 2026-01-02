Технологичните акции повеждат Wall Street нагоре в първата сесия за 2026 г.*

Водещите индекси на фондовата търговия в САЩ започват новата година с ръстове на фона на продължаващото оживление при технологичните акции, пише CNBC. Сред големите печеливши днес е Nvidia, чиито акции се повишават с 2,5% до 191 долара за брой. Позитивно е началото на сесията и за Tesla въпреки разочароващите данни, които донесе отчета за продажбите през 2025 година.

Компанията отстъпи титлата си на лидер в продажбите на електромобили на китайската BYD, а даните за тримесечието са по-слаби от очакваното. Въпреки това акциите на Tesla поскъпват с 0,35% до 451,32 долара за брой. през 2025 година компанията добави 11% към пазарната си капитализация.

Така Dow Jones започва сесията с ръст от 0,11% до 48 117,2 пункта. Широкият S&P 500 се повишава с 0,6% до 6884,74 пункта, а Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, достига до 23 486,704 пункта, като ръстът му в началото на сесията е повече от 1%.

Цената на петрола продължава да намалява след най-големия годишен спад от 2020 година насам - суровината затвори 2025 година със спад от 20%. Пазарите неглижират геополитическите рискове, фокусирани върху доставките. Прогнозите на Ройтерс са, че ОПЕК+ ще запази добивите през следващите месеци. Членовете на петролния картел ще се срещнат онлайн на 4 януари.

Търговията в ранните часове на Wall Street се извършва при цена от 60 долара за барел за европейския сорт "Брент" и от 56,70 долара за барел за американския лек суров петрол (WTI). Това е понижение от 1,2%.

На валутните пазари еврото се разменя за 1,1736 долара за брой. Стойността на британския паунд достига 1,3474 долара за брой.

Цената на златото достига 4363 долара за тройунция.

* Данните са актуални към 17:10 часа