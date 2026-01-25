Състоянието на глобалните кредитни пазари предизвиква предупреждения за самодоволство

Глобалните кредитни пазари са на най-високата си точка от две десетилетия. Това кара някои от най-големите мениджъри на пари в света, включително Aberdeen Investments и Pimco, да предупреждават за самодоволството.

Премиите върху доходността по корпоративния дълг се свиха по-рано този месец до 103 базисни пункта, най-ниската стойност от юни 2007 г. насам, на фона на устойчивите икономически перспективи, показва индексът на Bloomberg за облигациите в различни валути и с различни рейтинги.

Всичко това представлява парадокс. Паричните мениджъри не искат да пропуснат възможности, но и трябва да приемат по-малка компенсация срещу рисковете, които все повече се засилват – непредсказуемата политика на САЩ, геополитическото напрежение и скритите дългове, които могат да предизвикат внезапен корпоративен колапс.

„Самодоволството би трябвало да е най-страшната дума на рисковите пазари в момента“, коментира Люк Хикмор, инвестиционен директор фиксиран доход в Aberdeen Investments. „Всичко, което можете да направите, е да не се насочвате твърде амбициозно към високорискови области от пазара“, добавя той.

Спредът по корпоративните облигации е на най-ниско ниво от 2007 г. Графика: Bloomberg

Засега много от паричните мениджъри се придържат към ралито, отчасти поради перспективите за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв и някои други централни банки.

Облекчаването на паричната политика би могло да подкрепи световната икономика да се справи със заплахите от митата на президента на САЩ Доналд Тръмп. Световната банка повиши прогнозата си за глобалния реален брутен вътрешен продукт, който се очаква да се разшири с 2,6%.

Централните банкери трябва да балансират стъпките за поддържане на този импулс с усилията за предотвратяване на повторното ускоряване на инфлацията. Трудното балансиране е в центъра на вниманието, тъй като Министерството на правосъдието на САЩ провежда разследване срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Той заяви, че заплахата от наказателни обвинения произтича от факта, че централната банка определя лихвените проценти въз основа на най-добрата си оценка, вместо да следва предпочитанията на Тръмп.

Засега обаче бичият дух в кредитирането стимулира по-рисковия дълг. Допълнителната доходност, която инвеститорите изискват, за да държат junk облигации, спада до най-ниското си ниво от близо две десетилетия.

„Силната доходност подхранва самодоволството“, пишат анализаторите от Pacific Investment Management Co. Тифани Уайлдинг и Андрю Болс в изследователска бележка този месец.

Pimco става все по-селективна по отношение на това къде разпределя средствата си на кредитните пазари поради очакването, че фундаментите ще се влошат, казват от компанията.

От своя страна, кредитополучателите набират много средства. Компаниите са емитирали облигации на стойност приблизително 435 млрд. долара през първата половина на януари, което е рекорд за периода и с повече от една трета над миналогодишния обем към този момент, според данни, събрани от Bloomberg.

Goldman Sachs Group Inc. например наскоро набра 16 млрд. долара в най-голямата продажба на дълг с инвестиционен рейтинг от банка на Уолстрийт.

Годината се очаква да бъде рекордна за емитиране на корпоративни облигации.

Ако други рискове се появят в бъдеще обаче, значителното предлагане на дълг може да се обърне срещу инвеститорите.