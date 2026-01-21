Dow Jones прибави близо 600 пункта след съобщението на Тръмп за Гренландия

Основните щатски индекси отбелязаха ръст в сряда, след като президентът Доналд Тръмп отмени новите мита за Европа, като заяви, че е постигнато рамково споразумение за Гренландия, предава CNBC.

Индексите вече отбелязваха повишение, след като по-рано президентът заяви в реч пред Световния икономически форум в Давос, Швейцария, че няма да използва сила, за да придобие Гренландия.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 588,64 пункта и завърши деня на ниво от 49 007,23 пункта. Широкият измерител S&P 500 напредна с 1,16% до равнище от 6875,82 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite нарасна с 1,18% и в края на сесията се установи на ниво от 23 224,82 пункта.

Въпреки ръстовете за деня и трите основни индекса все още са на червена територия за седмицата. Dow отбелязва спад от 0,6%, а S&P 500 и Nasdaq отписват около 1% от началото на седмицата.

„Въз основа на много продуктивна среща, която имах с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, създадохме рамката на бъдещо споразумение с уважение към Гренландия и всъщност към целия арктически регион“, написа Тръмп в Truth Social. „Въз основа на това разбиране няма да наложа митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари“, допълни той.

След отказа на Тръмп от митата т. нар. търговия „Продай Америка“, която обхвана финансовите пазари във вторник, се обърна в сряда.

Доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,245% и 4,863%.

Доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, отбеляза ръст от 0,14% до 98,776 пункта. Еврото и паундът поскъпнаха до ниво от съответно 1,168 долара и 1,343 долара. Спрямо йената щатските пари отбелязаха ръст до 158,28 йени за долар.

Технологичните компании като Nvidia и AMD оглавиха възстановяването на пазара, тъй като инвеститорите се върнаха към любимите си акции на растежа след отдръпването по-рано през седмицата.

Банковите акции също се повишиха, след като президентът заяви в речта си в Давос, че ще поиска от Конгреса да задейства предложения таван върху лихвите по кредитните карти от 10% - несигурна перспектива предвид липсата на подкрепа сред конгресмените. Цената на акциите на Citigroup и на Capital One се повиши с по около 1%.

„Президентът Доналд Тръмп е много непредсказуем и променя посоката много бързо. Фондовият пазар вече не допуска, че съобщенията му ще бъдат задействани“, коментира Джед Елерброек, портфолио мениджър в компанията Argent Capital Management. „Битката с Европа за Гренландия щеше да тласне пазара надолу с много повече от 2% вчера, ако инвеститорите наистина смятаха, че това е голям геополитически разрив“, допълва той.

Дори след като Тръмп заяви, че няма да предприема военни действия заради Гренландия напрежението беше високо поради заплахата от мита. По-рано в сряда евродепутатите спряха одобрението на търговското споразумение на ЕС със САЩ, постигнато през юли, поради продължаващото митническо напрежение около Гренландия. Тръмп беше обявил миналия уикенд, че стоките на осем страни членки на НАТО ще се облагат с мита от 10% от 1 февруари, които ще нараснат до 25% на 1 юни, докато не бъде постигнато споразумение за покупка на Гренландия.

Търговията „Продай Америка“ във вторник беше съпътствана от ръст на доходността по американските държавни ценни книжа и спад на американския долар.

Върховният съд на САЩ изрази скептицизъм дали Тръмп има властта да уволни Лиза Кук като гуверньор на Федералния резерв. По време на устни пледоарии в сряда съдия Брет Каванау заяви пред адвокат на администрацията на Тръмп, че аргументите, че президентът може да уволни Кук без съдебен преглед „биха отслабили и дори разбили независимостта на Федералния резерв“.

На стоковите пазари цената на петрола се повиши, а инвеститорите бяха под влиянието на временното затваряне на две големи находища в Казахстан, очакванията за запълване на американските запаси от суров петрол и геополитическото напрежение около Гренландия.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавиха един цент до 64,93 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпнаха с три цента до 60,39 доара за барел.

Американските фючърси върху златото преминаха прага от 4800 долара за тройунция за първи път в сряда, като контрактите с доставка през февруари добавиха 1,7% до ниво от 4844,20 долара за тройунция.