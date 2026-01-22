Dow скача с 200 пункта, след като Тръмп отмени митата, свързани с Гренландия*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с ръстове, след като частичното успокояване на геополитическото напрежение предизвика широкообхватен подем на пазара, предава CNBC. Трейдърите също очакват публикуването на ключови данни за инфлацията в САЩ.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нараства с 0,4%, а широкият пазарен показател S&P 500 се повишава с 0,3%. Технологичният измерител Nasdaq Composite отбелязва ръст от 0,5%.

Големите технологични компании също се радват на ръстове, като акциите на Nvidia и Microsoft поскъпват с по около 1%. Цената на книжата на Meta Platforms се повишава с близо 3%.

В рамките на Световния икономически форум в Давос в сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя новите си мита за Европа, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари, и обяви, че няма да предприеме действия за придобиване на Гренландия със сила. В резултат S&P 500 приключи деня с ръст от над 1%, а Dow се покачи с почти 600 пункта или повече от 1%. Технологичният Nasdaq също отбеляза ръст от над 1%. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Russell 2000 се повиши с около 2% и отбеляза рекордна стойност при затваряне.

„Кризата в Гренландия изглежда се успокоява и обръща тенденцията на скорошното разпродаване, въпреки че все още не са известни подробностите около обявената от Тръмп „рамка“, заяви Ерик Тийл, главен инвестиционен директор на Comerica Wealth Management. Той смята, че последните новини ще доведат до значителни печалби в традиционните сектори като финансовите и енергийните компании.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,263%, а тази по 30-годишните - до 4,871%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,27% до 98,491 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,76% до 64,09 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,8% до 59,53 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,8 на сто и се търгува на цена от 4841,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 17:00 ч. българско време.