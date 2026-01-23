Янко Христов: Капиталовата война е войната на бъдещето

Геополитиката се превръща във водещ фактор за всички класове активи – от акции и облигации до суровини. Този коментар направи Янко Христов, ръководител "Бизнес развитие и продажби" в Alaric Securities, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Капиталовата война е войната на бъдещето“, прогнозира инвестиционният консултант.

Според него международната лидерска позиция на САЩ е оспорена от Китай, затова Вашингтон реагира чрез радикална промяна на външната и отбранителната си политика, която се прояви през последните седмици и пролича на Световния икономически форум в Давос.

„Геополитиката се превърна в основен фактор на международните пазари. Една от най-силните тези на форума дойде от Марк Карни, който обяви края на международния ред, основан на правила“, посочи инвестиционният консултант.

По думите му този процес не е нов, като още по време на пандемията от COVID-19 разкри опасните зависимости на държавите от международните вериги на доставки.

Според Христов глобализмът, в който живеем в последните няколко десетилетия, върви към промяна. Той смята, че светът навлиза в епоха на „политика на великите сили“, където малките държави ще трябва да търсят нови съюзи, за да оцелеят.

Инвестиционният експерт отбеляза, че една от най-горещите теми в момента е т.нар. „weaponization of assets“ (превръщането на активите в оръжие). За пример даде изказване на анализатор на Deutsche Bank, който предупреди за възможността европейски инвеститори да започнат разпродажба на американски активи – процес, наречен „Продай Америка 2.0“. Причина за това са заплахите на Доналд Тръмп към Гренландия и промяната във външната политика на САЩ.

Янко Христов смята, че това няма да се случи рязко, но ще е тенденцията, освен ако отношенията между Европейския съюз и САЩ не се подобрят. „Такова действие ще е реципрочно – ЕС може да държи огромно количество американски дълг, но САЩ също така имат големи инвестиции в Европа“, предупреди той.

Христов обясни, че ако няма промяна в отношението, това ще бъде естествен път на европейските инвеститори – те ще намаляват дела на американски активи в портфолиата си. За пример даде датският пенсионен фонд AkademikerPension, който обяви тази седмица, че планира да излезе от американските държавни ценни книжа до края на месеца и „това разтревожи финансовият министър на САЩ Скот Бесент до такава степен, че на няколко пъти омаловажаваше случилото се".

Той посочи, че има много сериозни механизми, които на пръв поглед няма да имат ефект върху обикновения човек, но на практика ще му се отразят. Христов обясни, че това е свързано и с американския държавен дълг. „Ако инвеститорите започнат да изискват по-високи лихви, за да купуват облигации на САЩ, това ще се превърне в „бомба с закъснител“ за американската икономика“, поясни той.

Кои са енергийните приоритети на Тръмп? Остава ли златото върховният актив-убежище? Какво показва мащабното IPO на Czechoslovak Group в Амстердам? С колко ще поскъпнат акциите в отбранителния сектор? Променят ли инвеститорите стратегиите си?

