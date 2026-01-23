Wall Street започва търговията спокойно след два дни на подем*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва разнопосочно след два дни на подем, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite почти не трепват в началото на сесията. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 0,5%, повлечен надолу от поевтиняването на акциите на Goldman Sachs с 2%.

Акциите на Nvidia и Advanced Micro Devices поскъпват със съответно 1% и 3% след новината, че главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг планира да посети Китай в следващите дни.

Цената на книжата на Intel, от друга страна, се срива с 11%, след като производителят на чипове обяви разочароващи прогнози за първото тримесечие.

Пазарите започнаха седмицата с разпродажби, но започнаха да се възстановяват в сряда, след като американският президент Доналд Тръмп се отказа от обявените от него мита върху вноса от осем европейски държави, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари. Решението на държавния глава бе взето, след като той и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са постигнали „рамка за бъдещо споразумение по отношение на Гренландия“.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви в четвъртък, че не знае какво съдържа „рамковото“ споразумение, обявено от Тръмп, и подчерта, че всяка една договорка трябва да зачита суверенитета и териториалната цялост на арктическия остров.

„Подробностите по споразумението са оскъдни и геополитическият спор за острова може да възникне отново, но инвеститорите се успокояват от бързия напредък към сделка след значителните сътресения на пазара в началото на седмицата“, заяви Джеймс Маккан, старши икономист в Edward Jones.

„Интересното е, че докато рисковите активи се възстановяват, цената на златото запазва по-голямата част от ръста си от последните дни, продължавайки силното си представяне на фона на нарастващата геополитическа несигурност, опасенията за дългосрочната посока на публичните финанси в САЩ и нарастващия политически натиск върху Федералния резерв“, добави Маккан.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,251%, а тази по 30-годишните - до 4,844%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,05% до 98,306 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,73% до 65,81 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,9% до 61,08 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,57 на сто и се търгува на цена от 4941,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.