Един инвеститор успя да види потенциална на Rheinmetall преди мащабните разходи за отбрана

Когато руските танкове започнаха да навлизат в Украйна през февруари 2022 г., Майкъл Херцог, тогава водещ трейдър в Davidson Kempner Capital Management, осъзнава, че Европа е изправена пред критичен момент: войната се завърна на континента, а американският отбранителен чадър не предлага достатъчна защита, пише Bloomberg.

Херцог започва да търси къде да заложи на тази историческа промяна, като се спира и на германската отбранителна компания Rheinmetall AG, където главният изпълнителен директор Армин Папергер започна агресивно да разширява фабриките още преди последвалото увеличение на поръчките.

Херцог е бил убеден, че Германия ще предизвика вълна от нови разходи за отбрана в Европа, слагайки край на продължилата десетилетия антивоенна позиция, оформена от белезите на нацисткото ѝ минало.

„Европа трябва да се събуди; те са им насочили пистолет към главите“, изтъква Херцог, запален читател на исторически военни документи, дневници и романи. „Това е грубо пробуждане, но не е лошо нещо, ако можем да се възползваме от него“, добавя той.

През 2022 г. екипът на Davidson Kempner започва да изкупува акции на Rheinmetall. Само през тази година стойността на акциите на концерна се увеличава повече от два пъти, отбелязвайки едно от най-добрите си годишни представяния от 1996 г. насам, когато Rheinmetall е част от компаниите, основали индекса MDAX.

Дори когато други смятат акциите на Rheinmetall за надценени, базираният в Ню Йорк хедж фонд продължи да увеличава дела си до почти 300 млн. долара през следващите две години, което го прави „най-големият фактор за цялостното представяне“ в ключово портфолио в определени периоди от време.

През последните четири години Rheinmetall се превърна в най-ценната и най-бързо развиваща се компания в областта на отбранителната промишленост в Европа, като пазарната ѝ стойност скочи от едва 4 млрд. евро през 2022 г. до 84 млрд. евро към момента. Акциите ѝ са поскъпнали с 1729% от 24 февруари 2022 г. - деня, в който Русия нахлу в Украйна.

Подобно неочаквано представяне за компания, която дълго време предизвиква само умерен инвеститорски интерес, се отплаща изключително много на Davidson Kempner.

Убеждението на Херцог за този ключов момент за Европа е повлияно и от факта, че неговият еврейски баща и семейството му бягат във Великобритания от Австрия в края на 30-те години на миналия век, за да избегнат преследванията на нацистите. Стремежът на президента на САЩ Доналд Тръмп да получи контрол над Гренландия допълнително засилва мнението му за необходимостта Европа да се превъоръжи.

„Става въпрос за това Европа да си върне контрола и мястото на масата за преговори, в противен случай ще бъде тормозена от Вашингтон, Москва и Пекин“, изтъква Херцог, който има двойно британско и австрийско гражданство. „Тези големи конфликти, тези изригвания, променят политиката, икономиката и сигурността“, добавя той.

Базираната в Дюселдорф компания Rheinmetall се превърна в символ на преоценката на военната доктрина на Германия, която в продължение на десетилетия разчиташе до голяма степен на защитата на САЩ и убеждението, че краят на Студената война е отмил всяка заплаха от мащабен конфликт.

Руската агресия в Украйна и едва прикритите заплахи на американския президент Доналд Тръмп, че Европа е по същество сама, промениха това мнение и накараха хора като Папергер да заемат безкомпромисната позиция, че регионът трябва да поеме превъоръжаването в свои ръце.

Под натиск от руския президент Владимир Путин на изток и Тръмп на запад, Европа може да похарчи до 14 трлн. евро за отбрана и свързаната с това инфраструктура през следващите десет години, сочат оценки на Carlyle Group Inc.

Европейският съюз (ЕС) също така обособи огромен фонд за отбрана от 150 млрд. евро, известен като SAFE, който позволява на страните членки да вземат заеми, за да инвестират в отбранително оборудване, произведено предимно в ЕС или Украйна.

В средата на 2024 г., като част от проучването си, портфолио мениджърите на Davidson Kempner посещават ключовия обект на Rheinmetall в Унтерлюс и прекарват известно време с Папергер. В този селски район в Северна Германия, производителят на боеприпаси и превозни средства за сухопътна отбрана притежава обширен частен полигон за тестване на оръжия с площ от 50 квадратни километра, най-големият в Европа, наред с огромните си фабрики, произвеждащи боеприпаси и военни превозни средства.

Но ентусиазмът на Херцог и екипа му към компанията невинаги е бил толкова заразителен: През ноември 2024 г. той представя тезата си за Rheinmetall пред около 40 души на годишната конференция на Goldman Sachs Group Inc. за главни инвестиционни директори в Лондон. Когато модераторът моли присъстващите да вдигнат ръка, ако притежават акции на Rheinmetall, едва петима правят това. При цена на акциите от 468-622 долара за акция по това време редица трейдъри приемат книжата за надценени. Оттогава стойността на акциите се е увеличила до около 1800 евро.

Разбира се, Davidson Kempner не е единственият инвеститор, който залага на европейската отбрана и печели от геополитическите промени. Асфандиар Надим, бивш мениджър в Brevan Howard Asset Management, печели от залозите на макро хедж фонда на Deem Global върху европейски отбранителни акции, както и от кошница със залози върху възстановяването на Украйна.

Херцог остана верен на Rheinmetall дори след като напуска Davidson Kempner и се мести в Швейцария. Поради временните ограничения, често въведени след напускане на компании в сектора на хедж фондовете, той управлява фонд със собствени средства, като държи залозите си с акции в отбранителната индустрия и активи като злато, мед и редкоземни елементи. Davidson Kempner е запазила значителна инвестиция в германския отбранителен гигант.

Портфолио мениджърите на хедж фонда продължават да контролират инвестицията през 2025 г., която се възползва от най-доброто годишно представяне на акциите на Rheinmetall през същата година.

Европа ще харчи приблизително толкова, колкото САЩ за отбрана годишно, или близо 1 трлн. долара, смята Херцог, позовавайки се на целите за разходите на НАТО. „Хората все още мислят, че Европа няма да похарчи парите, приемат, че това е заблуда“, изтъква той, добавяйки: „Но събитията ще принудят Европа да го направи“.