Знаковата сделка между ЕС и Индия окрили европейските пазари

Европейските пазари приключиха борсовата сесия във вторник предимно с ръстове, след като инвеститорите реагираха на търговското споразумение между Европейския съюз (ЕС) и Индия и се подготвяха за вълна от корпоративни финансови отчети, предаде CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 затвори с повишение от 0,59% до 613,17 пункта, като повечето сектори и основни борси останаха на положителна територия.

Германският показател DAX спадна леко с 0,1% до ниво от 24 908,23 пункта, а френският измерител САС 40 се повиши с 0,27% до ниво от 8152,82 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 напредна с 0,58% до 10 207,80 пункта.

Индийският министър-председател Нарендра Моди обяви във вторник, че Индия и ЕС са финализирали „знаково“ споразумение за свободна търговия, определяно като „майката на всички сделки“. Споразумението обхваща около 25% от световния брутен вътрешен продукт (БВП) и приблизително една трета от глобалната търговия.

Според Европейския съвет основните стоки на износ на ЕС към Индия са машини, транспортно оборудване и химикали. Най-големите вносни стоки от Индия са машини, химикали и горива.

На този фон сезонът на отчетите набира скорост, като регионалните инвеститори очакват финансовите резултати на компании като ASML, Volvo, LVMH и Deutsche Bank през тази седмица.

Акциите на Puma поскъпнаха с над 9% след новината, че китайската Anta Sports Products е договорила покупката на дял от около 29% в германската компания срещу сумата от 1,5 млрд. евро, като по този начин става най-големият акционер в нея и разширява портфолиото си от западни спортни марки.

Шведският производител на медицинско оборудване Getinge се нареди сред най-слабо представилите се в региона, като цената на книжата му спадна с 5,8%. Това се случи, след като компанията отчете леко понижение на входящите поръчки за четвъртото тримесечие на миналата година.

Акциите на британския производител на обувки Dr Martens поевтиняха с 11%, след като компанията публикува разочароващи тримесечни резултати.