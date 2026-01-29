Европейските акции затвориха с понижения в четвъртък, тъй като трейдърите се фокусират върху финансовите отчети на някои от най-големите европейски компании.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 спадна с 0,23% до 607,14 пункта.

В Германия DAX спадна с 2,07% до 24 309,46 пункта, във Франция CAC40 се повиши с минималните 0,06% до 8071,36 пункта, а във Великобритания FTSE100 добави 0,17% до 10 171,76 пункта.

Акциите на SAP се сринаха с 16% до дъното на общоевропейския индекс. Това е най-големият спад на акциите от 2020 г. насам, което повлече и германския основен индекс толкова надолу, пише CNBC.

Резултатите на германския производител на софтуер за четвъртото тримесечие показват, че приходите му от облачни услуги са под консенсусните оценки. Компанията предупреждава, че растежът на натрупаните облачни задачи ще се „забави леко“ през 2026 г.

Акциите на компаниите за основни ресурси се представят най-силно с ръст от 3,2%, акциите на европейските банки поскъпват средно с 0,6%, а на финансовите услуги – с 1,4.

Акциите на ABB добавиха 8% в четвъртък, след като резултатите на швейцарската мултинационална инженерна група за четвъртото тримесечие разкриха 36% скок в поръчките.

Печалбата на Deutsche Bank за четвъртото тримесечие на 2025 г. надвишава очакванията на анализаторите по няколко показателя. Нетната печалба, дължима на акционерите, достига 1,3 млрд. евро за периода, като надхвърля прогнозите на анализаторите.

Вчера германските власти претърсиха офисите на банката в Берлин и Франкфурт като част от разследване за пране на пари. Акциите на финансовата институция приключиха сесията със спад от 1,9%.

ING Groep също надмина очакванията за печалбата за периода. Нетната печалба на нидерландския кредитор, дължима на акционерите, достига 1,4 млрд. евро, което е малко повече от прогнозата на анализаторите. Акциите поевтиняват с 1,1%.

Пазарната оценка на Swedbank се понижава с 0,3%, а на SEB се срина с 6,6%, след като компанията разкри, че не е постигнала целите си за нетна печалба през четвъртото тримесечие.

Фармацевтичният гигант Roche отчита 2,6% ръст на цената на акциите, а книжата на Sanofi поскъпват с 0,5%, след като и двете компании отчетоха смесени резултати.

Американските пазари също са фокусирани върху поредицата от финансови отчети. Microsoft съобщи, че растежът на облачните услуги се е забавил през второто фискално тримесечие, а Tesla регистрира спад в годишните си приходи.