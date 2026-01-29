Акциите на Microsoft повлякоха надолу софтуерните компании, търгувани на Wall Street

Акциите на Уолстрийт приключиха предимно с понижения в четвъртък. Спадът на акциите на Microsoft след публикуването на финансовия отчет оказа натиск върху настроенията и повлече надолу книжата на софтуерните компании, пише Ройтерс.

Междувременно цената на златото спря историческия си ръст, след като достигна близо 5600 долара за тройунция, след като трейдърите решиха да изтеглят печалбите си.

По-широкият индекс S&P 500 затвори със спад от 0,13% до 6969,01 пункта, а технологичният индекс Nasdaq отписа 0,72%, или 172,33 пункта, до 23 685,12 пункта.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average се повиши в сесията с 0,11%, или близо 56 пункта, до 49 071,56 пункта.

Вниманието на трейдърите беше насочено към финансовите резултати на няколко големи компании.

„Очевидно Microsoft е основният виновник за днешната слабост на пазара, тъй като акциите им са надолу с повече от 12% днес“, коментира Андрю Гоинс, старши портфолио мениджър в Orion Adviser Solutions, пред информационната агенция.

Печалбата на компанията надвиши очакванията на анализаторите, но изглежда рязкото увеличение на разходите за инфраструктура с изкуствен интелект уплаши пазара. Опасения предизвиква и по-слабото представяне на ключовото подразделение за облачни изчисления Azure в сравнение с предходното тримесечие.

Резултатите на Microsoft, както и на германския гигант SAP, повдигат въпроси относно устойчивостта на разходите за облачни услуги и изкуствен интелект. В резултат Atlassian и Intuit бяха сред най-губещите компоненти на Nasdaq.

Акциите на Meta поскъпнаха, след като собственикът на Facebook прогнозира приходи за първото тримесечие над пазарните очаквания предвид устойчивото търсене на реклама и нарастващата възвръщаемост от инвестициите в изкуствен интелект.

Компанията майка на Instagram също така заяви, че капиталовите ѝ разходи ще скочат до 135 млрд. долара тази година, което е доста над очакванията на Уолстрийт и почти двойно повече спрямо 2025 г., тъй като големите разходи за изкуствен интелект остават ключова тема.

„Наблюдаваме обръщане към по-дефанзивни области на пазара, като недвижимите имоти, потребителските стоки, комуналните услуги и финансите. Наред с това, акциите на стойностните компании удължават годишното си превъзходство спрямо акциите в растеж“, казва Гоинс.

Федералният резерв на САЩ задържа лихвените проценти стабилни в диапазона 3,50%–3,75% в сряда, което е първата пауза след три последователни намаления. В изявлението си за политиката Фед посочи все още високата инфлация, наред със солидния икономически растеж и стабилизиращия се пазар на труда, като причини за решението си да задържи лихвите.

„Като цяло Фед възприе по-позитивен тон за икономиката, с фини промени в изявлението, което подобрява перспективите, но изразява загриженост относно инфлационния натиск“, коментира Брайън Стори, ръководител на стратегиите за множество активи в Brinker Capital.

Цените на златото по-рано скочиха до рекордно високо ниво от близо 5600 долара за тройунция заради опасенията, че Тръмп обмисля нов удар срещу Иран. Ръстът приключи в сутрешната търговия в Ню Йорк, като спот цените на златото рязко се понижиха, защото трейдърите решиха да изтеглят печалбите си.

Последваха и цените на среброто, след като достигнаха исторически връх от близо 122 долара за тройунция.

Слабият долар и несигурността относно политиката на САЩ оказват подкрепа на благородните и цветните метали. Цените на медта например също достигнаха рекордно високо ниво в четвъртък.

Цените на петрола също се повишиха силно, като сортът „Брент“ се търгуваше близо до 70 долара за барел заради нарастващите опасения от прекъсване на доставките от Иран при евентуална американска атака. Фючърсите поскъпнаха с 2,9% до 69,29 долара за барел.

Фючърсите на бенчмарка WTI поскъпнаха с 3,1% до 65,13 долара за барел.

И двата контракта добавят по над 10% тази седмица и са на най-високото си ниво от юни миналата година.