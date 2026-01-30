Цената на петрола обърна посоката и прекрати възхода си*

Цената на петрола отстъпва след тридневния подем, тъй като настроенията за избягване на риска обхванаха по-широките пазари, но ескалиращите заплахи на американския президент Доналд Тръмп срещу Иран продължават да държат пазара в напрежение, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,44% до 69,69 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 1,79% до 64,25 долара за барел.

„Предвид последните изявления на Тръмп, човек трябва да бъде доста смел, за да влезе в пазара с къси позиции през уикенда“, коментира Уорън Патерсън, ръководител на отдела за суровинни стратегии в ING Groep NV в Сингапур.

Посланията на американския президент се промениха от наказание на Техеран за смъртоносното потушаване на гражданските протести през изминалите дни към постигане на ново ядрено споразумение тази седмица. Държавният глава разпореди изпращането на военноморски сили в региона, като наскоро в Близкия изток пристигна ударна група от самолетоносачи.

Цената на Брента е напът към най-големия месечен ръст от 2022 г. насам благодарение на продължаващия фокус на Тръмп върху Иран и въпреки широко разпространените очаквания, че нарастващото предлагане ще окаже натиск за понижение на цените.

Пазарните опасения са насочени предимно към това как ескалацията на напрежението би могла да се отрази на корабоплаването през Ормузкия проток, разделящ Иран и Арабския полуостров. Танкери, превозващи суров нефт и втечнен природен газ, преминават ежедневно през него, за да доставят товари по целия свят.

Членовете на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) ще заседават онлайн в неделя, за да преразгледат политиката за доставките за март. Очаква се групата да се придържа към паузата в увеличението на производството, а инвеститорите ще следят за коментари относно Иран. Ислямската република е петият по големина производител в алианса.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.