Българската металургия е под натиск от мита, скъп ток и недостиг на кадри

Металургичната индустрия в Европа и България е под силен натиск от глобалната фрагментация, високите енергийни разходи и доминацията на Китай в добива на ключови суровини, посочи д-р Никола Рангелов, председател на УС на Българската асоциация на металургичната индустрия, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Експертът обърна внимание, че цените на металите остават волатилни заради растящото индустриално търсене и ограниченото производство. На този фон българските предприятия се борят с недостиг на кадри и високи разходи за електроенергия, но остават конкурентоспособни благодарение на модерни технологии и експортна ориентация.

Според него споразумението между ЕС и Индия няма да доведе до рязък ценови шок в металургичния сектор, но може да промени баланса на пазара заради огромните индустриални мощности на Индия. „Индия е сериозен производител на продукти, особено в черната металургия“, каза Рангелов. По думите му Европа остава в „незапомнена криза“ в производството на черни метали, което поставя под натиск и българските предприятия.

Рангелов обърна внимание на ролята на Китай за сектора. „Първите 10 метала - над 50% от тях, се произвеждат в Китай“, каза той. И уточни, че това дава на Пекин възможност да диктува пазара, докато Европа губи позиции и разчита на внос от трети страни.

Според него слабата индустриална политика на ЕС позволява на Китай да запълва свободните мощности и да изтласква европейските производители.

„Тръмп направи достатъчно, за да отблъсне европейските производители“, коментира още събеседникът, визирайки митата и търговските бариери. Черната металургия е сред най-засегнатите, докато цветните метали остават търсени заради високата си добавена стойност. Секторът търси нови пазари, но несигурността остава висока, посочи той.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.