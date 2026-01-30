IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Българската металургия е под натиск от мита, скъп ток и недостиг на кадри

Сделката между ЕС и Индия няма да доведе до рязък ценови шок в металургичния сектор, каза д-р Никола Рангелов

22:26 | 30.01.26 г.
Снимка: Bloomberg

Металургичната индустрия в Европа и България е под силен натиск от глобалната фрагментация, високите енергийни разходи и доминацията на Китай в добива на ключови суровини, посочи д-р Никола Рангелов, председател на УС на Българската асоциация на металургичната индустрия, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Експертът обърна внимание, че цените на металите остават волатилни заради растящото индустриално търсене и ограниченото производство. На този фон българските предприятия се борят с недостиг на кадри и високи разходи за електроенергия, но остават конкурентоспособни благодарение на модерни технологии и експортна ориентация.

Според него споразумението между ЕС и Индия няма да доведе до рязък ценови шок в металургичния сектор, но може да промени баланса на пазара заради огромните индустриални мощности на Индия.  „Индия е сериозен производител на продукти, особено в черната металургия“, каза Рангелов. По думите му Европа остава в „незапомнена криза“ в производството на черни метали, което поставя под натиск и българските предприятия.

Рангелов обърна внимание на ролята на Китай за сектора. „Първите 10 метала - над 50% от тях, се произвеждат в Китай“, каза той. И уточни, че това дава на Пекин възможност да диктува пазара, докато Европа губи позиции и разчита на внос от трети страни.

Според него слабата индустриална политика на ЕС позволява на Китай да запълва свободните мощности и да изтласква европейските производители.

„Тръмп направи достатъчно, за да отблъсне европейските производители“, коментира още събеседникът, визирайки митата и търговските бариери. Черната металургия е сред най-засегнатите, докато цветните метали остават търсени заради високата си добавена стойност. Секторът търси нови пазари, но несигурността остава висока, посочи той.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

Последна актуализация: 22:27 | 30.01.26 г.
В развитие меналургия цени на металите
