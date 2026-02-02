Колко дълго ще продължи възходът на БФБ?

Българският фондов пазар се радва на силно начало на годината. Приемането на еврото засили интереса към Българската фондова борса. Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: „Докога ще продължи възходът на БФБ?“.
Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в "ЕЛАНА Трейдинг":
Българският пазар на акции остава привлекателен заради ниските оценки, благоприятната икономическа среда и простата данъчна система. Въпреки политическата нестабилност страната продължава да наваксва спрямо европейската икономика, а все повече български компании се утвърждават на международните пазари.
Очаквам ръстът да продължи, макар и с временни корекции, които са нормални и здравословни. Има редица акции, в които си струва да се инвестира и на текущите нива. В краткосрочен и дългосрочен план оставам оптимист за развитието на българския пазар. Възходът може да продължи години, защото имаме да догонваме западните оценки.
Мартин Георгиев, ръководител на отдел „Международни финансови пазари“ в БенчМарк:
Очаквам възходът на Българската фондова борса да продължи през цялата година, въпреки че са възможни краткосрочни корекции след силното начало. Основният индекс SOFIX все още е далеч от върховете си от 2007 г., което показва значителен потенциал за ръст.
Българските акции остават подценени, а влизането в еврозоната премахва валутния риск и може да привлече повече чуждестранни инвеститори. Възможна по-висока инфлация също би подкрепила борсата. Основните компании имат нереализиран потенциал за растеж.
Михаил Димитров, финансов анализатор в ПФБК:
Еуфорията на Българската фондова борса от първите две седмици на годината вече отшумява и през последните седмици се наблюдават леки корекции на индексите. За останалата част от годината може да се очаква възходяща тенденция при компании със стабилен фундамент и добри финансови резултати. Ръстът обаче няма да бъде повсеместен – при част от дружествата поскъпването в началото на годината беше по-скоро спекулативно и е вероятно цените им да се върнат към нивата от 2025 година.
